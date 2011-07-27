سمنانی ها طلایه داران عملیات مرصاد/ آنکه ایستاد تیپ قائم بود

به گزارش خبرنگار مهر، تیپ مستقل 12 قائم (عج)، در انهدام منافقین در عملیات مرصاد در تنگه چهار زِبر، نقش ویژه و محوری داشته که متاسفانه کمتر سخنی از نقش مهم و رشادت‌های کم‌نظیر رزمندگان دلاور این تیپ در منابع مکتوب رسمی منتشر شده و به میان نیامده بود.

آن که ایستاد؛ تیپ قائم (عج) بود این‌ها در تاریخ می‌ماند

اما مقام معظم رهبری در جریان سفر به استان سمنان در آبان ماه سال 1385 در جمع ایثارگران فرمودند: "تیپ قائم (عج) در عملیات مرصاد نقش مهمی ایفا کرد. شنیدم نقش تیپ قائم (عج) در عملیات مرصاد آن‌چنان بود که اگر نبود، دشمن ممکن بود تا کرمانشاه بیاید. آن که ایستاد؛ تیپ قائم (عج) بود. این‌ها در تاریخ می‌ماند."

رزمندگان استان سمنان در طول هشت سال دفاع مقدس در 25 عملیات حضور داشت که اوج این حضور مرصاد بود که مدت زمان اعزام ، عملیات و تشییع شهدای استان سمنان در عملیات مرصاد به یک هفته نیز نمی رسید.

68 شهید عملیات مرصاد از استان سمنان

68 نفر از 302 شهید عملیات مرصاد از شهدای استان سمنان هستند، شهیدانی از رده فرمانده تا یک رزمنده نوجوان از استان سمنان که افتخار طلایه داران مرصاد را به نام این استان ثبت کردند.

تیپ قائم آل محمد(عج) استان سمنان پس از نامش که افتخار استان سمنان است و پس از دلاور مردی سربازانش در کمینگاه مرصاد، اینگونه با کلام فرمانده کل قوا نشان طلایی جان فشانی برای وطن را بر سینه آویخته است، نشانی که رنگ خون شهدا را دارد و تا ابد می درخشد.

دوران پرافتخار دفاع مقدس برگهای زرینی در خود دارد که در تاریخ ماندگار شده و از آنها به عنوان اوج مقاومت و ایثار رزمندگان اسلامی در سالهای حماسه و خون یاد می شود.

عملیات مرصاد تداعی ارزشها و ایثارگری ملت ایران بود، یکی از موفق ترین عملیات های دوران دفاع مقدس که با الطاف خاصه خداوندی نابودی سازمان نظامی منافقین را به همراه داشت و پرونده هشت سال دفاع مقدس در بعد سخت‌افزاری آن را با شکست منافقان بست.

مرصاد به معنای کمین گاه و نام عملیات پیروزمندانه رزمندگان اسلام علیه منافقان کوردل بود. در این عملیات منافقان، خام اندیشانه تصور کردند که به راحتی می توانند از مرزهای ایران عبور کنند و چند ساعته، خود را ظفرْمندانه در تهران ببینند. ولی زهی خیال باطل که رزمندگان سلحشور اسلام، دلاورانه در تنگه مرصاد، به کمین آن نگون بختان نشسته بودند و با اندک نبردی، آنان را زبون و خوار ساختند. که «همانا پروردگار تو در کمین گاه "ستم گران" است».

بازخوانی عملیات مرصاد

پس از پذیرش قطعنامه 598 سازمان ملل از سوی ایران و اعلام آتش بس، گروهک منافقین که در طول جنگ نقش ستون پنجم و اهرم فشار بر جمهوری اسلامی را ایفا کرده بودند در نقش ارتش خصوصی صدام و با خیال اینکه نیروهای مردمی از جنگ خسته اند شعار "از مهران تا تهران در سه روز" را سر دادند.

در سوم مرداد 1367، نیروهای منافقین از محور سرپل ذهاب وارد ایران شدند و اما دلاور مردان استان سمنان، تیپ قائم استان سمنان با ابلاغ ماموریت از طرف قرارگاه در سوم مردادماه سال 1367 با سازمان رزم خود شامل چهار گردان امام رضای سمنان، سید الشهدای شاهرود و قمر بنی هاشم و روح الله دامغان توانست حرکت اولیه منافقین که به سوی کرمانشاه در حرکت بودند را سد و دشمن را زمین گیر کند.

منافقین کوردل به خود اجازه داده بودند تا 150 کیلومتر وارد خاک میهن اسلامی ایران شوند و خود را تا 40 کیلومتری کرمانشاه برسانند اما غافل از اینکه سربازان تیپ قائم استان سمنان که ساعت 9 شب به مقر رسیده اند تا ساعت چهار صبح اولین خاکریز را زده و آماده حمله به آنها هستند.

اردوگاه صادقین در تنگه مرصاد، منطقه کوزران و ارتفاعات چهار زبر هیچ گاه فراموش نمی کنند که چطور بچه های تیپ قائم استان سمنان به همراه سایر یگان های رزمی دیگر استان ها، با اجرای عملیاتی منحصر به فرد که عرض آن 20 متر بود و طولش کیلومترها، "فروغ جاویدان" خودفروختگان منافق را لگد کوب کردند طوری که رویای آنها برای فتح سه روزه تهران به کابوسی بی فروغ تبدیل شد.

حضور چهار گردان از استان سمنان در عملیات مرصاد

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان سمنان در خصوص نقش رزمندگان سمنان در این عملیات به خبرنگار مهر گفت: رزمندگان استان سمنان در این عملیات در قالب چهار گردان به مقابله با منافقان پرداختند.

سرهنگ حسینعلی احسانی گفت: یک گردان از سمنان، یک گردان از شاهرود و دو گردان از دامغان در این عملیات مشارکت داشتند و در مدت کوتاهی تنگه مرصاد را به گورستان منافقان تبدیل و آرزوی رسیدن سه ساعته آنان به تهران را به کابوس مرگ و نیستی و تباهی تبدیل کردند.

ایثار رزمندگان استان سمنان کمر منافقان را شکست

به گفته وی، ایستادگی و ایثار رزمندگان استان سمنان در عملیات غرورآفرین مرصاد کمر منافقان را شکست و عملیات فروغ جاودان آنها را به ذلت و حقارت تبدیل کرد.

وی با اشاره به اینکه استان سمنان همواره در دوران دفاع مقدس نقشی موثر و گسترده داشته است، گفت: رزمندگان استان در عملیات مرصاد از خود سابقه ای درخشان برجای گذاشتند که رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در سفر تاریخی خود به سمنان به نیکی از آن یاد کردند.

به گفته احسانی، این استان به رغم جمعیت کم آن همواره از افتخارآفرینان دوران دفاع مقدس بوده و نیروهای آن در عملیات های مختلف نقش آفرینی کردند.

اولین خاکریز رزمندگان سمنانی باعث توقف منافقان شد

فرمانده گردان امام رضا سمنان در عملیات مرصاد در گفتگو با مهر در بازخوانی این عملیات گفت: در این عملیات نیروهای سمنان ساعت 9 شب به مقر رسیدند و در ساعت چهار صبح به مقابله به منافقان برخواستند.

ابراهیم غریبشاهیان گفت: اولین خاکریزی که توسط نیروهای سمنان در منطقه زده شد باعث توقف منافقان در منطقه شد.

به گفته وی، این تنها عملیاتی بود که عرض آن 20 متر و طول آن به کیلومترها می رسید.

وی اضافه کرد: مقاومت و تهاجم نیروهای استان سمنان به منافقین به گونه ای بود که منافقان را مجبور به تخلیه اسلام آباد کرد.

یکی از رزمندگان تیپ 12 قائم (عج) در کتاب طلایه داران مرصاد درباره وضعیت منافقین در ساعات پایانی عملیات مرصاد گفته است: "بی‌سیم منافقین و صحبت‌های آنان را شنود می‌کردم تا ببینم وضعیت چگونه است؟ منافقین با عجز و ناتوانی به همدیگر می‌گفتند: همه نیروهای ما کشته یا زخمی شدن. دیگر مهمات نداریم، مهمات تمام شده، مسعود و مریم (رجوی) (سران سازمان منافقین) ما را توی دل آتش فرستادن..."

عملیات مرصاد پلاک افتخاری برای رزمندگان و تیپ قائم سمنان است که با نقش آفرینی رزمندگان این تیپ و رزمندگان استان سمنان دشمن و منافقین در این عملیات ناکام ماندند.

به یاد دلاور مردان عملیات مرصاد، کتاب "طلایه‌ داران مرصاد" در قطع وزیری و 272 صفحه، با شمارگان 3 هزار نسخه به همت اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع ‌مقدس استان سمنان منتشر شده است.

همچنین تمبر عملیات مرصاد به یاد دلاورمردی ها و ایستادگی رزمندگان پرتوان تیپ قائم (عج) استان سمنان در عملیات پیروز مرصاد در سی امین سالگرد دفاع مقدس رونمایی شد.

استان سمنان در طول دفاع مقدس بیش از سه هزار شهید و در پنجم مرداد عملیات غرورآفرین مرصاد استان سمنان 68 شهید را تقدیم نظام کرده است.