80 واحد خبازی متخلف در سنندج جریمه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله رضاعی صبح دوشنبه در جلسه شورای آرد و نان سنندج اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون 80 واحد خبازی در شهرستان سنندج و به دلیل انجام تخلف جریمه شده اند.

وی عنوان کرد: جریمه این تعداد واحد خبازی متخلف به دلیل عدم رعایت نکات بهداشتی، کم فروشی و گران فروشی و کیفیت نامناسب نان در مجموع به مبلغ 71 میلیون و 160 هزارریال جریمه شده و تعداد شش واحد از آنها نیز به دلیل تخلف سنگین تعطیل شده اند.

معاون فرماندارسنندج با اشاره به تاثیرات مطلوب قانون هدفمندی یارانه ها بر افزایش کیفیت آرد و نان در این شهرستان گفت: با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها علاوه بر اینکه مصرف روزانه آرد در شهر سنندج منطقی تر شده است بلکه میزان ضایعات نان در حدود 60 درصد کاهش یافته است.

رضاعی بیان کرد: برای ارتقا کیفیت نان در سبد خانوارها باید نظارت بیشتری بر فرآیند تولید و عرضه گندم، آرد و نان انجام شود که در این راستا طی هماهنگی های به عمل آمده مقرر شده است که با همکاری اداره کل فنی و حرفه ای استان کردستان تمامی کارگران خبازی ها در سطح شهرستان سنندج در دوره های آموزشی مربوطه شرکت کنند.

وی در پایان سخنان خود یادآور شد: نظارت بر روند تولید آرد در کارخانه های سطح شهرستان نیز از دیگر اقدامات صورت گرفته در جهت ارتقای کیفیت نان است که انتظار می رود این روند همچنان با جدیت بیشتری از سوی مسئولان مربوطه مورد پیگیری قرار گیرد.