به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله جعفر سبحانی بعد از نماز ظهر و عصر شنبه در ادامه سلسله جلسات تفسیر قرآن در مجتمع آموزش عالی فقه با اشاره به تفاوت میان مصلحان و انبیاء تصریح کرد: میان انسانی که فکری دارد و فکرش را عرضه می‌کند با کسی که از سوی خدا امر و دستور دارد تفاوت می‌کند.



وی افزود: در اسلام دو نوع جهاد ابتدایی و دفاعی داریم که فلسفه این دو با یکدیگر متفاوت است؛ غالبا غزوات پیامبر اکرم(ص) دفاعی بوده است زیرا دعوت انبیاء همیشه در مقابل امیال پادشاهان و فرمانروایان و زورمداران بوده است لذا مرتب انبیاء را می‌کشته‌اند.



این مرجع تقلید بیان داشت: پیامبران چون دائما در معرض کشته شدن بوده اند بنابراین باید لشکر و سپاهی فراهم کنند که نگهبان آنها باشد که این سپاه در درجه اول مدافع جان پیامبر(ص) است و در درجه دوم در سر راه تبلیغ دشمنانی بوده‌اند که مبلغان را می‌کشته‌اند که باید نیرویی مقابل آنها باشد.



این مفسر قرآن کریم اظهارداشت: در تاریخ آمده است که برخی قبیله ها از پیامبر(ص) درخواست مبلغ کردند اما وقتی ایشان مبلغ و معلم قرآن فرستاد آنها را کشتند و بدنشان را برای ترساندن مسلمانان به نزد پیامبر فرستادند؛ آیا با چنین وضعی پیامبر(ص) نباید لشکر و سپاهی برای مقابله با اینها داشته باشد.



رفع موانع؛ فلسفه جهاد ابتدایی



وی افزود: پیامبر(ص)برای کسب آزادی و رفع موانع دست به جهاد می زد و تصور نمی کنم در دنیا کسی این منطق را نپذیرد؛ پیامبر 27 غزوه و 55 سریه داشته است و فلسفه جهاد پیامبر(ص) این بود که با اعزام مبلغ مردم را هدایت کند اما وقتی با قتل عام روبه رو می شود بنابراین باید قدرت حمایتی داشته باشد تا موانع را ازاله کند.



آیت الله سبحانی تصریح کرد: اگر خان و شیطان و امیری مانع نبود ایشان هرگز لشکرکشی نمی کرد وخود قرآن جاذبه داشت مردم را هدایت کند.



این مرجع تقلید با اشاره به جهاد ابتدایی بیان دشت: پیامبر(ص) در کنار جهاد ابتدایی می فرماید "لا اکراه فی الدین" یعنی واقعیت دین اکراه پذیر نیست و تا مقدمات فراهم نشود دینداری مردم میسر نخواهد بود.



وی افزود: همه انبیاء از آدم تا خاتم در یک اصل مشترک هستند و آن این است که همه مردم را به توحید و خداپرستی دعوت می کردند و دعوت به توحید قانون اساسی همه انبیاء بوده اند.



این مفسر قرآن اظهارداشت: یکتاپرستی بند اول قانون اساسی همه انبیاء است و همه انبیاء برای این کار آمده اند و به تعبیر آیت الله بروجردی عرفان های کاذب و فرقه های انحرافی برای مبارزه با این اصل درست شده اند.



وی با اشاره به فلسفه جهاد ابتدایی تاکیدکرد: آیا این درست است که پیامبر(ص) نظاره گر باشد تا مردم ایران خدا را رها کنند و بت پرست باشند بنابراین ناچار است جهاد ابتدایی را شروع کند اما اول اتمام حجت می کند.



تشبیه جهاد ابتدایی به واکسیناسیون جامعه



این مرجع تقلید با تشبیه فلسفه جهاد ابتدایی با واکسینه کردن مردم در مقابل یک بیماری و مقاومت برخی در مقابل این عمل اضافه کرد: آیا اگر دولتی این افراد را که در مقابل واکسیناسیون مقاومت می کنند مجبور به واکسیناسیون کند این در عرف فرانسه و آلمان و آمریکا که ادعای آزادی دارند کار خوبی است یا نه چون اگر او بیمار شود دیگران را هم بیمار خواهد کرد و مثل پیامب‌(ص) بسیار حساس تر است می‌بیند بشر غرق در جهل و نادانی است و خودش را ذلیل کرده پیامبر او را مجبور می‌کند که از این ذلت بیرون بیاید.



پیروان اهل کتاب با پرداخت جزیه در نظام اسلامی آزاداند



وی افزود: اگر فرد خدا را بپذیرد و حق اسلام را بپردازد اسلام با او کاری ندارد و آزاد است، بنابراین اهل کتاب اگر جزیه بپردازند همان طور که مسلمانان زکات و خمس و مالیات می پردازند آزادند البته با شرط اینکه تظاهر به خلاف نکنند.



این مفسر قرآن ادامه داد: هم جهاد دفاعی و هم جهاد ابتدایی در اسلام می درخشد و این افتخار آفرین است.



کسانی اسلام را دین خشنوت می‌دانند که شمشیر را از رو بسته‌اند



وی با اشاره به برخی افراد که اسلام را دین شمشیر و خشونت معرفی می کنند اظهارداشت: اینها خودشان شمشیر را از رو بسته اند و از آن طرف دنیا آمده در افغانستان و عراق می جنگند و بهانه ازادی را علم کرده اند.



وی تاکید کرد: مدعیان آزادی خودشان آزادی را زیر پا گذاشته اند بنابراین رطب خورده منع رطب کی کند در حالی که پیامبر نه برای مال و نه برای جانی جهاد نکرد و تنها برای رهایی بشر از ذلت دست به جهاد می‌زد.

