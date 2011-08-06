"مونس" روی میز تدوین شبکه تابان قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، حس تلاش، ‌امید و رسیدن به موفقیتهای بسیار در سایه همت و کوشش های فراوان دستمایه تله فیلمی شده است که سیمای شبکه تابان تصویربرداری آن را به پایان رسانیده و اکنون در حال تدوین است.

الهام دختر جوانی است که دلیل مرگ مادرش را به غارت بردن اموال پدر بزرگش توسط مونس می داند و ‌مونس که زمانی در کارگاه قالی بافی پدر بزرگ الهام کار می کرده با سعی و تلاش و همت والایی که داشته توانسته است ‌اکنون مدیرعامل کارخانه بزرگ فرش باشد.

الهام که قصد به آتش کشیدن کارخانه مونس را دارد تا با این کار انتقام خودش را از او بگیرد، سراغ وی می رود.

مونس زمانی که متوجه می شود الهام نوه اسکندر، کارفرمای سابقش است او را آرام کرده و داستان و حقیقت را برای او بازگو می کند و داستان ادامه می یابد... .

داستان این تله فیلم به دهه 60 باز می گردد.

تله فیلم مونس را محمد راسخ فر به تصویر کشیده و صدابرداری آن را حمید خردادمهر بر عهده دارد.

این تله فیلم به تهیه کنندگی سید داود تقوی نژاد و کارگردانی فریدون کرمی تصویر برداری خود را به پایان رسانده اکنون در حال تدوین و صداگذاری است.

نقش آفرینی تله فیلم مونس را سمیه بلیانی، مرتضی نسیم سبحان، جمیله ستوده نیا، اصغر باروتکوب زاده، ملیحه آواره، ولی جلیلیان، سینا حسینی و معصومه خلیل الهی بر عهده دارند.

این تله فیلم قرار است از یکی از شبکه های سراسری پخش شود.