«سایه قنات»؛ روایتی از بخشش و انتقام در دل کویر خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر ، تله فیلم ۶۰ دقیقه ای «سایه قنات » به تهیهکنندگی امید واحدیفر و با حضور ۴۷ بازیگر بومی، قصه جوان گوهرتراشی را روایت میکند که در آزمونی سرنوشتساز، میان انتقام و بخشش قرار میگیرد.
این تله فیلم که محصول صداوسیمای خراسان جنوبی است با مشارکت ادارهکل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان و با محوریت مفاهیم انسانی و اجتماعی و با بهرهگیری از ظرفیت هنرمندان بومی در حال تولید است.
تهیهکننده این تلهفیلم در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: «سایه قنات» روایتی پرکشش از تقابل بخشش و انتقام در بستر فرهنگ، سنت و جغرافیای خراسان جنوبی است و تلاش دارد در کنار پرداختن به یک دغدغه اجتماعی، جلوههایی از طبیعت و زندگی بومی مردم این منطقه را هم به تصویر بکشد.
امید واحدی فر افزود: داستان این اثر درباره «کریم»، جوانی است که مهارت گوهرتراشی را در زندان آموخته و در موقعیتی سرنوشتساز، میان میل به بخشش و فشار برای انتقام قرار میگیرد. در این میان، «مهران»، برادر همسر او، با تحریک افراد سودجو، مسیر بازگشت و بخشش را دشوار میکند و مجموعهای از تضادهای انسانی، عاطفی و منفعتطلبانه رقم میخورد.
تهیهکننده «سایه قنات» با اشاره به این که در این تله فیلم از ظرفیتهای هنری استان بهره گرفته شده است ، خاطرنشان کرد: حضور ۴۷ بازیگر بومی در این تلهفیلم، جلوهای از توانمندی هنرمندان خراسان جنوبی و اعتماد به نیروهای متخصص استان است؛ ظرفیتی ارزشمند که فرصت مناسبی برای دیدهشدن و معرفی استعدادهای بازیگری منطقه در عرصه رسانه فراهم میسازد.
واحدیفر ادامه داد: بخشهایی از این تلهفیلم در روستاهای چاج و نوفرست و مناطق پیرامونی بیرجند تصویربرداری شده است تا افزون بر پیشبرد روایت داستانی، زیباییهای طبیعی، معماری، فرهنگ و زیستبوم خراسان جنوبی نیز به تصویر کشیده شود.
به گفته وی، تولید «سایه قنات» گامی در مسیر ارتقای سطح کیفی آثار نمایشی استان و نمایش توانمندی عوامل فنی و هنری خراسان جنوبی است که میکوشد پیامی امیدبخش با تأکید بر ارزش گذشت و بازگشت به زندگی ارائه دهد.
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