اصلاحات دفترچه انتخاب رشته اعلام شد/ اضافه شدن کدرشته های جدید

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان باید پیش از انتخاب رشته اصلاحات مربوط به دفترچه راهنمای انتخاب رشته و ظرفیت‌های جدید را مدنظر قرار دهند. بر اساس این اصلاحات، پذیرش دانشجو در دانشگاه شهید مطهری تهران، بدون آزمون اختصاصی و با انجام مصاحبه علمی صورت خواهد گرفت.

همچنین آدرس دانشکده فنی و مهندسی تربت حیدریه تغییر کرده است و محل تحصیل رشته مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تهران (کدرشته محل 1111) در گروه آزمایشی علوم تجربی، واقع در پردیس ابوریحان پاکدشت است.

بر اساس اعلام اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه تهران، استفاده از پوشش چادر به عنوان حجاب برتر برای دانشجویان کلیه رشته‌‌ها و مقاطع دانشکده الهیات و معارف اسلامی این دانشگاه الزامی است.

کدرشته‌ محل‌های 1526، 1527 و 1528 در گروه آزمایشی علوم انسانی و کدرشته محل 6615 در گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی (از رشته‌ محل‌های ویژه فرهنگیان شاغل رسمی و پیمانی آموزش و پرورش) در مرکز تربیت معلم آیت الله کمالوند خرم‌آباد مخصوص داوطلبان زن است و داوطلبان مرد اجازه انتخاب کدرشته‌های فوق را ندارند.

در سایر اصلاحات اعلام شده تغییر چند آدرس اینترنتی نیز اعلام شده است که بنابراین اصلاحات آدرس صحیح اینترنتی واحد بین‌المللی ارس دانشگاه علوم پزشکی تبریز و آدرس اینترنتی مؤسسه غیرانتفاعی بهمنیار کرمان اعلام شده است.

همچنین نام مؤسسه آموزش عالی غیردولتی – غیرانتفاعی ایرانیکا (امیرکلا بابل) به آریان تغییر یافته است. در این مؤسسه نفرات اول تا سوم هر رشته در پایان هر نیمسال تحصیلی، از تخفیف شهریه برخوردار خواهند شد. خواهران دانشجو می‌توانند از امکانات خوابگاه، تحت نظارت مؤسسه بهره‌مند شوند.



کدرشته‌ محل‌های 8913، 8914 و 8916 مربوط به دانشکده غیرانتفاعی علوم حدیث شهرری، در دفترچه نوع دوم که در سایت اینترنتی سازمان منتشر شده به صورت متمرکز و بدون شرایط خاص است. لازم به ذکر است این کدرشته محل‌ها در دفترچه اصلی بصورت صحیح درج شده است.