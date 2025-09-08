به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اصلاحیه جدید دفترچه انتخاب رشته آزمون سراسری و با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، رشته‌محل‌هایی که در دفترچه اولیه حذف شده بودند، دوباره به فهرست بازگشتند و اکنون در دسترس داوطلبان قرار دارند.

افزایش رشته‌محل‌ها به‌ویژه در گروه‌های علوم انسانی، فنی و مهندسی و علوم پایه، امکان انتخاب‌های گسترده‌تر و ادامه تحصیل در نزدیک‌ترین مرکز یا واحد دانشگاهی به محل زندگی و اشتغال داوطلبان را فراهم می‌کند.

با توجه به تمدید مهلت انتخاب رشته و ثبت‌نام تا ۱۸ شهریور، داوطلبان پیش از نهایی کردن انتخاب رشته خود، اصلاحیه جدید دفترچه انتخاب رشته را به دقت مطالعه کنند تا بتوانند از این فرصت برای انتخاب رشته‌محل‌ها بهره‌مند شوند.