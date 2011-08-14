11 مصوبه حاصل سفر استاندار کهگیلویه و بویراحمد به شهرستان دنا

مراد علی پیوند در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: محور مواصلاتی "کریک" - سی‌سخت به طول پنج کیلومتر یکی از جاده‌های مهم دسترسی سی‌سخت به راه اصلی یاسوج- اصفهان است که در بازدید استاندار، 600 میلیون تومانی اعتبار به این طرح اختصاص یافت و مصوب شد تا پایان مهر ماه امسال مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

وی مهمترین راه رسیدن به توسعه در این شهرستان را توجه به زیرساختهای حوزه راه عنوان کرد و بیان داشت: به راه روستایی "دارشاهی" - "نقاره‌خانه" به چیتاب به طول شش کیلومتر با60 درصد پیشرفت فیزیکی، مبلغ 500میلیون تومان اختصاص یافت و مقرر شد این مسیر تا پایان آذر ماه سال جاری به بهره برداری برسد.

پیوند اظهار داشت: این مسیر که باید یک ‌ساله به بهره‌برداری می‌رسید، اکنون مدت پنج سال از آغاز به کار آن گذشته و می‌تواند بخش "کبکیان" و شهر "چیتاب" را به جاده اصلی اصفهان- یاسوج در کمترین زمان و مسیر متصل کند.

وی افزود: طرح سه خطه کردن تقاطع پاتاوه هم از مصوبات این سفر بود که قرار بر این شد، مطالعات این طرح توسط راه و ترابری استان انجام و برای اجرا به شهرداری این شهر ابلاغ شود.

فرماندار دنا عنوان کرد: در بخش کشاورزی هم اجرای طرح محصولات جالیزی با سه هکتار مساحت و اعتبار 160میلیون تومان و اشتغال‌ 30 نفر مصوب شد.

وی بیان کرد: استاندار در این سفر از پروژه مهر خود مالکین دنا، با ظرفیت 300 واحدی بازدید کرد و قرار شد تا دو ماه آینده خدمات کامل آب، برق، گاز و تلفن به این طرح داده شود.

پیوند گفت: همچنین از دیگر مصوبات این سفر خرید زمین برای احداث مصلای نماز جمعه پاتاوه تا مبلغ 30 میلیون تومان بود.

فرماندار دنا همچنین تصریح کرد: این بازدیدها موجب می‌شود تا پروژه‌ها با دقت و وسواس بیشتری مورد بررسی قرار گیرند و تصمیمات بهتری نسبت به روند پیشرفت فیزیکی، کیفیت، رفع مشکلات و تکمیل آنها صورت پذیرد.

پیوند دستور اجرای طراحی سایت اداری شهر پاتاوه را یکی دیگر از دستاوردهای این سفر عنوان کرد و افزود: مسکن و شهرسازی مکلف شد تا در اسرع وقت این سایت را طراحی و دستگاه‌های خدمات‌ رسان نیز عملیات اجرایی خود را پس از طراحی این سایت آغاز کنند.

وی همچنین بیان داشت: شهرستان دنا یکی از نقاط مهم گردشگری در سراسر کشور و به ویژه جنوب ‌غربی کشور است که باید با کار کارشناسی و تامین اعتبارات بیشتر نسبت به احداث زیرساختهای گردشگری در این شهرستان اقدام عاجل شود.