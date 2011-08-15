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۲۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۳۴

عناصر مربوط به بیداری اسلامی در قرآن نهفته است

عناصر مربوط به بیداری اسلامی در قرآن نهفته است

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با اشاره به نقش عمیق طرح‌های قرآنی در حفظ و صیانت از بیداری اسلامی، تأکید کرد: ‌تمام عناصر مربوط به بیداری اسلامی و ضرورتهای آن در آیات قرآن کریم نهفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله محمدعلی تسخیری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در همایش" قرآن کتاب بیداری" گفت: بیداری اسلامی حالت طبیعی مسلمانان است که دشمن و استکبار جهانی سعی در پنهان کردن و غفلت در آن را داشت.

دبیرکل مجمع با تکیه بر نقش بیدارگر قرآن کریم در جهان اظهار داشت: تمام عناصر مربوط به بیداری اسلامی و ضرورت‌های آن در آیات قرآن کریم نهفته است. کلام‌الله مجید کتابی ماندگار است که تمامی علوم را در خود جای داده است و هر فرد می‌تواند با مراجعه به این کتاب الهی، نیازهای خود را برطرف سازد.

وی تصریح کرد: بیداری‌های اخیر معلول چند علت است که از مهمترین آنها می‌توان به تعالیم بیدار‌گر اسلامی و فعالیت علما و مصلحین برای برگرداندن تأثیر قرآن در نفوس، فعالیت نهضت‌های اسلامی، حوادث بزرگ جهان اسلام از جمله آتش‌سوزی بیت‌المقدس و پیروزی انقلاب اسلامی ایران اشاره کرد.

تسخیری احیای امید به آینده اسلام و قرآن و پیروزی الهی، برگشتن حالت اعتماد به نفس ملت‌ها و شناخت دشمن و نقشه‌های آنها و مبارزه بر علیه آن و احیای روحیه عبادات و شعائر اسلامی را از جمله مظاهر بیداری اسلامی معرفی کرد و افزود: قرآن کریم روش‌های واقعی برای عمق بخشیدن به این مظاهر را مورد تأکید قرار داده است .

همایش " قرآن کتاب بیداری" با هدف پیوند دادن شخصیت‌های فرهنگی و مراکز قرآنی ایران با دیگر کشورها و فرصتی برای کسب تجربیات شخصیت‌های قرآنی جهان اسلام، یکشنبه شب، 23 مرداد ماه در نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم با حضور جمعی از اندیشمندان داخلی و میهمانان خارجی برگزار شد.

کد مطلب 1384098

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