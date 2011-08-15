عناصر مربوط به بیداری اسلامی در قرآن نهفته است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله محمدعلی تسخیری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در همایش" قرآن کتاب بیداری" گفت: بیداری اسلامی حالت طبیعی مسلمانان است که دشمن و استکبار جهانی سعی در پنهان کردن و غفلت در آن را داشت.



دبیرکل مجمع با تکیه بر نقش بیدارگر قرآن کریم در جهان اظهار داشت: تمام عناصر مربوط به بیداری اسلامی و ضرورت‌های آن در آیات قرآن کریم نهفته است. کلام‌الله مجید کتابی ماندگار است که تمامی علوم را در خود جای داده است و هر فرد می‌تواند با مراجعه به این کتاب الهی، نیازهای خود را برطرف سازد.



وی تصریح کرد: بیداری‌های اخیر معلول چند علت است که از مهمترین آنها می‌توان به تعالیم بیدار‌گر اسلامی و فعالیت علما و مصلحین برای برگرداندن تأثیر قرآن در نفوس، فعالیت نهضت‌های اسلامی، حوادث بزرگ جهان اسلام از جمله آتش‌سوزی بیت‌المقدس و پیروزی انقلاب اسلامی ایران اشاره کرد.



تسخیری احیای امید به آینده اسلام و قرآن و پیروزی الهی، برگشتن حالت اعتماد به نفس ملت‌ها و شناخت دشمن و نقشه‌های آنها و مبارزه بر علیه آن و احیای روحیه عبادات و شعائر اسلامی را از جمله مظاهر بیداری اسلامی معرفی کرد و افزود: قرآن کریم روش‌های واقعی برای عمق بخشیدن به این مظاهر را مورد تأکید قرار داده است .



همایش " قرآن کتاب بیداری" با هدف پیوند دادن شخصیت‌های فرهنگی و مراکز قرآنی ایران با دیگر کشورها و فرصتی برای کسب تجربیات شخصیت‌های قرآنی جهان اسلام، یکشنبه شب، 23 مرداد ماه در نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم با حضور جمعی از اندیشمندان داخلی و میهمانان خارجی برگزار شد.