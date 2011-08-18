تیم فوتبال زنجان با نام "پرشان" در لیگ دسته دو حاضر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، پرشان که نام هایی همچون سایپا، شهاب، دانشگاه آزاد، توسعه معادن، کاوه و شهرداری را که برای نماینده فوتبال استان در لیگ آزادگان انتخاب شده بود در سابقه تیم فوتبال زنجان دارد در حالی وارد عرصه فوتبال می شود تا شاید بتواند زخم های سرباز کرده فوتبال استان را مرهمی هرچند ظارهری بنهد.

تیم فوتبال زنجان که با خرید امتیاز تیم الیاف تهران و با نام سایپای زنجان وارد رقابت‌های لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور شد، با شهاب زنجان اوج گرفت و با شهرداری زنجان به لیگ دسته دو سقوط کرد. بعد از برگزاری جلسه تعیین تکلیف برای تیم فوتبال زنجان، شهرداری زنجان رسماً اعلام کرد که قادر به تیم‌داری نیست، به همین خاطر در آن مقطع از زمان، شهرداری صائین‌قلعه تنها گزینه مورد نظر بود که بعد از گذشت بیش از یک ماه از این موضوع، مدیرکل ورزش و جوانان استان از حمایت این تیم توسط یک بخش خصوصی به نام پرشان خبر داد. حال وکلای مردم زنجان در شورای شهر زنجان و شهرداری زنجان که دیگر بهانه ای به نام تیم و تیم داری فوتبال ندارند به جای بهانه تراشی در راستای توسعه عمران شهری و تبعیض در ارائه خدمات شهری و اصرف اعتبارات برای فوتبال، بیایند و صادقانه در راستای توسعه عمران شهری تلاش بکنند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان ظهر پنج شنبه از حمایت بخش خصوصی از تنها نماینده فوتبال استان در رقابت‌های فوتبال لیگ دسته دو باشگا‌ه‌های کشور خبر داد و گفت: تیم فوتبال شهرداری زنجان بعد از این با نام "پرشن زنجان" در این مسابقات حضور خواهد یافت.

ایرج رحمانی بیان اینکه خوشبختانه بعد از رایزنی‌های زیاد، سرانجام یک بخش خصوصی در تهران، آمادگی خود را برای حمایت از نماینده فوتبال زنجان در لیگ دسته دو باشگاه‌های کشور اعلام کرد، افزود: بعد از عدم تمایل مجموعه شهرداری زنجان برای تیم‌داری، با شرکت پرشان به توافق رسیدیم تا این تیم با پسوند زنجان در لیگ آزادگان حضور داشته باشد.

وی با تأکید بر اینکه همه تمرینات و بازی‌های تیم پرشان در زنجان برگزار خواهد شد، تصریح کرد: امیدواریم با حمایت بخش خصوصی از این تیم و حمایت‌هایی که اداره‌کل ورزش و جوانان استان در خصوص واگذاری زمین رایگان به این تیم برای تمرین و بازی، شاهد موفقیت‌های نماینده فوتبال استان در لیگ دسته دو باشگاه‌های کشور باشیم.

حال که تیم فوتبال زنجان قرار است به نام "پرشان" وارد عرصه رقابتها شود جامعه فوتبال استان زنجان امیدوار است تربیت بدنی استان زنجان نیز خود را با این واقعیت و اصل مهم تطبیق دهد که فوتبال هم یک ورزش است که در کل جهان از آن استقبال می شود و ورزش استان زنجان نمی تواند جزیره ای عمل کند و فوتبال را فرزند نامبارک فرض کرده از آن دوری کند و تنها به ورزش های انفرادی بپردازد.

متولایان ورزش استان زنجان باید قبول کنند که فوتبال هم خوبی دارد و هم بدی و تنها دست بر روی نقاط منفی آن نگذارند و از آن به عنوان ابزاری برای تخریب فوتبال زنجان بپردازند و بخش خصوصی را از ورود به عرصه فوتبال زنجان دلسرد نکنند.