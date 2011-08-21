  1. هنر
  2. سایر
۳۰ مرداد ۱۳۹۰، ۹:۳۳

دایرةالمعارف قرآن برای کاربران اینترنت تدوین شد

دایرةالمعارف قرآن برای کاربران اینترنت تدوین شد

نسخه دیجیتالی جلد هشتم دایرةالمعارف قرآن کریم با هدف ارائه به کاربران اینترنت بر روی پایگاه مرکز فرهنگ و معارف قرآن قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، نسخه دیجیتالی جلد هشتم کتاب دایرة المعارف قرآن کریم شامل اطلاعات پایه، معتبر و اصیل در باب علوم و معارف و اعلام قرآنى برای استفاده کاربران اینترنت بر روی پایگاه مرکز فرهنگ و معارف قرآن کریم قرار گرفته است.

این دایرةالمعارف از آثار برجسته قرآنی جهان اسلام است که توسط گروهی از صاحب نظران و محققان مرکز فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تالیف و تدوین شده است.
 
استوارى بر پایه نظام الفبایى در چینش مدخل‌ها، استفاده از منابع اصیل، متقن و دست اول، ارائه همه آرا و مبانى اصلى در هر موضوع، برخوردارى از نظام ارجاع درون و برون‌مقاله‌ای و بهره‌ورى از نثر معیار از ویژگى‌هاى این دایرة‌المعارف است.
 
دایرةالمعارف قرآن کریم مجموعه‌ای 25 جلدی از معارف و علوم قرآنی است که تاکنون هشت مجلد آن از سوی انتشارات بوستان کتاب دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم چاپ و منتشر شده است و مجلدهای نهم و دهم آن مراحل پایانی خود را می‌گذارند و به صورت الفبایی و موضوعی از سوی مرکز فرهنگ و معارف قرآن با بیش از سه‌هزار موضوع و مدخل اصلی و ارجاعی در حال تهیه و تدوین است.

مرکز فرهنگ و معارف قرآن کریم پیش از این نسخه‌های دیجیتالی فرهنگ قرآن، فرهنگ موضوعی تفاسیر، تفسیر راهنما، جرعه‌ای از زلال قرآن و پرسمان‌های قرآنی معاد، نبوت، قرائت قرآن، علوم قرآنی، امام حسین (ع) و نماز و همچنین پرسمان‌های قرآنی برایم از قرآن بگو، سر سفره خدا و با بهار دل‌ها ویژه نوجوانان را بر روی روی پایگاه اینترنتی مرکز فرهنگ و معارف قرآن به نشانی اینترنتی http://www.maarefquran.com قرار داده است.
کد مطلب 1388440

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها