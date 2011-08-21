دایرةالمعارف قرآن برای کاربران اینترنت تدوین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نسخه دیجیتالی جلد هشتم کتاب دایرة المعارف قرآن کریم شامل اطلاعات پایه، معتبر و اصیل در باب علوم و معارف و اعلام قرآنى برای استفاده کاربران اینترنت بر روی پایگاه مرکز فرهنگ و معارف قرآن کریم قرار گرفته است.

این دایرةالمعارف از آثار برجسته قرآنی جهان اسلام است که توسط گروهی از صاحب نظران و محققان مرکز فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تالیف و تدوین شده است.

استوارى بر پایه نظام الفبایى در چینش مدخل‌ها، استفاده از منابع اصیل، متقن و دست اول، ارائه همه آرا و مبانى اصلى در هر موضوع، برخوردارى از نظام ارجاع درون و برون‌مقاله‌ای و بهره‌ورى از نثر معیار از ویژگى‌هاى این دایرة‌المعارف است.

دایرةالمعارف قرآن کریم مجموعه‌ای 25 جلدی از معارف و علوم قرآنی است که تاکنون هشت مجلد آن از سوی انتشارات بوستان کتاب دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم چاپ و منتشر شده است و مجلدهای نهم و دهم آن مراحل پایانی خود را می‌گذارند و به صورت الفبایی و موضوعی از سوی مرکز فرهنگ و معارف قرآن با بیش از سه‌هزار موضوع و مدخل اصلی و ارجاعی در حال تهیه و تدوین است.