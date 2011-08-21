دایرةالمعارف قرآن برای کاربران اینترنت تدوین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نسخه دیجیتالی جلد هشتم کتاب دایرة المعارف قرآن کریم شامل اطلاعات پایه، معتبر و اصیل در باب علوم و معارف و اعلام قرآنى برای استفاده کاربران اینترنت بر روی پایگاه مرکز فرهنگ و معارف قرآن کریم قرار گرفته است.
این دایرةالمعارف از آثار برجسته قرآنی جهان اسلام است که توسط گروهی از صاحب نظران و محققان مرکز فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تالیف و تدوین شده است.
استوارى بر پایه نظام الفبایى در چینش مدخلها، استفاده از منابع اصیل، متقن و دست اول، ارائه همه آرا و مبانى اصلى در هر موضوع، برخوردارى از نظام ارجاع درون و برونمقالهای و بهرهورى از نثر معیار از ویژگىهاى این دایرةالمعارف است.
دایرةالمعارف قرآن کریم مجموعهای 25 جلدی از معارف و علوم قرآنی است که تاکنون هشت مجلد آن از سوی انتشارات بوستان کتاب دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم چاپ و منتشر شده است و مجلدهای نهم و دهم آن مراحل پایانی خود را میگذارند و به صورت الفبایی و موضوعی از سوی مرکز فرهنگ و معارف قرآن با بیش از سههزار موضوع و مدخل اصلی و ارجاعی در حال تهیه و تدوین است.
مرکز فرهنگ و معارف قرآن کریم پیش از این نسخههای دیجیتالی فرهنگ قرآن، فرهنگ موضوعی تفاسیر، تفسیر راهنما، جرعهای از زلال قرآن و پرسمانهای قرآنی معاد، نبوت، قرائت قرآن، علوم قرآنی، امام حسین (ع) و نماز و همچنین پرسمانهای قرآنی برایم از قرآن بگو، سر سفره خدا و با بهار دلها ویژه نوجوانان را بر روی روی پایگاه اینترنتی مرکز فرهنگ و معارف قرآن به نشانی اینترنتی http://www.maarefquran.com قرار داده است.
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