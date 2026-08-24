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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۳۷

دمای هوای کرمانشاه از چهارشنبه کاهش می‌یابد

دمای هوای کرمانشاه از چهارشنبه کاهش می‌یابد

کرمانشاه - مدیرکل هواشناسی کرمانشاه از کاهش تدریجی دمای هوا در استان از روز چهارشنبه تا اواسط هفته آینده خبر داد.

علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین پیش‌بینی‌های جوی استان کرمانشاه، اظهار کرد: بررسی داده‌های هواشناسی نشان می‌دهد آسمان استان تا پایان هفته عمدتاً کمی تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد و رشد ابر پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: از روز سه‌شنبه وزش باد در برخی مناطق استان، به‌ویژه نواحی مرزی، شدت بیشتری خواهد داشت و در این مناطق احتمال شکل‌گیری گردوخاک محلی نیز وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه ادامه داد: شهروندان مناطق مرزی باید با توجه به احتمال افزایش سرعت وزش باد و ایجاد گردوخاک محلی، به‌ویژه در ساعات وزش باد، توصیه‌های لازم را مورد توجه قرار دهند.

زورآوند درباره تغییرات دمایی استان نیز گفت: دمای هوا تا روز سه‌شنبه در بیشتر نقاط استان تغییر محسوسی نخواهد داشت و شرایط دمایی نسبتاً پایداری را شاهد خواهیم بود.

وی تصریح کرد: از روز چهارشنبه روند کاهش تدریجی دما در اغلب مناطق استان آغاز می‌شود و این روند تا اواسط هفته آینده ادامه خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: در مناطق گرمسیر استان شرایط متفاوت خواهد بود و دمای هوا تا روز پنجشنبه به‌تدریج افزایش پیدا می‌کند، اما از روز جمعه روند کاهشی دما در این مناطق نیز آغاز خواهد شد.

کد مطلب 6926115

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