علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین پیشبینیهای جوی استان کرمانشاه، اظهار کرد: بررسی دادههای هواشناسی نشان میدهد آسمان استان تا پایان هفته عمدتاً کمی تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد و رشد ابر پیشبینی میشود.
وی افزود: از روز سهشنبه وزش باد در برخی مناطق استان، بهویژه نواحی مرزی، شدت بیشتری خواهد داشت و در این مناطق احتمال شکلگیری گردوخاک محلی نیز وجود دارد.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه ادامه داد: شهروندان مناطق مرزی باید با توجه به احتمال افزایش سرعت وزش باد و ایجاد گردوخاک محلی، بهویژه در ساعات وزش باد، توصیههای لازم را مورد توجه قرار دهند.
زورآوند درباره تغییرات دمایی استان نیز گفت: دمای هوا تا روز سهشنبه در بیشتر نقاط استان تغییر محسوسی نخواهد داشت و شرایط دمایی نسبتاً پایداری را شاهد خواهیم بود.
وی تصریح کرد: از روز چهارشنبه روند کاهش تدریجی دما در اغلب مناطق استان آغاز میشود و این روند تا اواسط هفته آینده ادامه خواهد داشت.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: در مناطق گرمسیر استان شرایط متفاوت خواهد بود و دمای هوا تا روز پنجشنبه بهتدریج افزایش پیدا میکند، اما از روز جمعه روند کاهشی دما در این مناطق نیز آغاز خواهد شد.
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