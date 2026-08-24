به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی پیش از ظهر دوشنبه در همایش گرامیداشت هفته دولت و روز بسیج ادارات و کارمندان، با گرامیداشت یاد شهیدان رجایی و باهنر، خدمت بیمنت به مردم را مهمترین درس این شهیدان دانست.
استاندار کرمانشاه اظهار کرد: هفته دولت فرصت مناسبی برای بازخوانی عهد مسئولان با مردم و تأکید دوباره بر خدمت صادقانه است؛ چراکه مسئولیت مدیریتی امانتی است که باید با جدیت از آن صیانت کرد.
وی با بیان اینکه اقتدار و امنیت امروز کشور حاصل ایستادگی مردم و خون شهداست، افزود: ملت ایران در سالهای گذشته در برابر فشارها، تهدیدها و جنگهای تحمیلی مختلف ایستادگی کرده و نشان داده است که از استقلال و عزت خود عقبنشینی نمیکند.
حبیبی سرمایه اصلی جمهوری اسلامی را مردم عنوان کرد و گفت: قدرت و پشتوانهای که در روزهای سخت کشور را سرپا نگه داشته، اعتماد و همراهی مردم است و باید برای حفظ این سرمایه اجتماعی بیش از گذشته تلاش کنیم.
وی با اشاره به شرایط کنونی کشور تصریح کرد: در مواجهه با فشارهای نظامی و اقتصادی دشمن، وحدت و انسجام ملی نقش تعیینکنندهای دارد و هر اندازه همدلی میان مردم، نیروهای مسلح، دولت و دستگاههای اجرایی بیشتر باشد، امکان عبور از مشکلات نیز افزایش مییابد.
استاندار کرمانشاه فرهنگ بسیجی را فراتر از یک عنوان دانست و بیان کرد: بسیجی بودن یعنی وقتی مشکلی پیش روی مردم قرار دارد، مسئول آن را به دیگری واگذار نکند، بلکه خود وارد میدان شود و برای حل مسئله راهکار پیدا کند.
وی افزود: گرهگشایی از کار مردم، مسئولیتپذیری، کار بدون منت و ترجیح منافع عمومی بر منافع شخصی از مهمترین شاخصهای فرهنگ بسیجی است و مدیران باید این روحیه را در عرصه خدمتگزاری تقویت کنند.
حبیبی با اشاره به برخی اقدامات انجامشده در استان گفت: ارتقای جایگاه کرمانشاه در تولید محصولات کشاورزی از رتبه ششم به چهارم کشور و افزایش تولید به بیش از ۶ میلیون تن، نمونهای از نتیجه تلاش و مدیریت جهادی در استان است.
وی همچنین با اشاره به برگزاری مراسم اربعین در مرز خسروی، حضور شبانهروزی مدیران و نیروهای اجرایی در شرایط سخت آبوهوایی را نمونهای از خدمت جهادی دانست و افزود: تلاش برای تأمین آرامش و رفاه زائران، جلوهای از فرهنگ بسیجی و مسئولیتپذیری است.
استاندار کرمانشاه به اقدامات انجامشده در حوزه انرژی نیز اشاره کرد و گفت: استفاده از ظرفیتهای بلااستفاده برای تولید برق و همچنین بهرهگیری از پسماند کارخانه سیمان برای تأمین انرژی، نمونههایی از رویکرد مسئلهمحور و نوآورانه مدیران استان است.
حبیبی در پایان تأکید کرد: کشور و استان کرمانشاه امروز بیش از هر زمان دیگری به مدیرانی با روحیه بسیجی نیاز دارد؛ مدیرانی که در میدان باشند، برای مشکلات چارهاندیشی کنند و خدمت به مردم را مهمترین وظیفه خود بدانند.
نظر شما