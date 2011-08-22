جزئیات دستور رئیس جمهور برای استخدام دو هزار هیئت علمی

دکتر مرضیه وحیددستجردی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ما مجوز استخدام اعضای هیئت علمی را به میزان 3 هزار نفر می خواستیم اما به ما گفته شد که این تعداد را کاهش دهید و به حداقل ممکن برسانید که در نهایت این تعداد به 2 هزار نفر رسید.

وی یادآور شد: رئیس جمهور مجوز استخدام 2 هزار عضو هیئت علمی را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی داد و اکنون در مرحله اجرایی شدن این مجوز قرار داریم.

وحیددستجردی با اشاره به فرآیند اجرایی شدن مجوز استخدام هیئت علمی گفت: برای اجرایی شدن مجوز استخدامی هیئت علمی، معاونت سرمایه انسانی ریاست جمهوری باید بر اساس جدول اعلام نیاز و شاخصهای هیئت علمی علوم پزشکی مجوزها را صادر کند و همچنین معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری نیز بار مالی آن را ببیند تا مجوز استخدام داده شود.

وی اضافه کرد: خوشبختانه هر دو فعالیت در حال انجام است و از دو معاونت می خواهیم که با ما همکاری کنند و مطمئن هم هستیم که پس از دستور رئیس جمهور، این همکاری انجام خواهد شد.

وزیر بهداشت تاکید کرد: در حال حاضر همه کسانی که باید در این فراخوان ها شرکت کنند و همه کسانی که در دانشگاههای علوم پزشکی مورد نیاز بودند، آمادگی کامل برای شرکت در فراخوان را دارند و هر زمان این مجوز استخدام در هر دو جنبه اش به وزارت بهداشت داده شود ما به سرعت می توانیم 2 هزار نیروی انسانی خود را تامین کنیم.

وی اظهار داشت: 2 هزار نیروی انسانی جدید، موجب افزایش کیفیت آموزش در دانشگاهها خواهند بود و کمک بزرگی خواهند بود که ما بتوانیم ظرفیت پذیرش دانشجو را به خصوص در تحصیلات تکمیلی اضافه کنیم.

وحیددستجردی خاطرنشان کرد: البته اعلام کرده بودند که حتماً باید استخدام در مقطع تخصصی باشد که بنا شد در معدود رشته هایی که دکتری تخصصی ندارند، هیئت علمی بر اساس تصمیم معاونت آموزشی استخدام شود.