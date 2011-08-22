عباس معمارنژاد در گفتگو با مهر درباره اسکله های غیرمجاز در کشور گفت: گمرک تنها در اسکله هایی مستقر است که به عنوان اسکله های رسمی و مرز رسمی در کشور مطرح و شناخته شده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه نمی دانم اسکله غیرمجاز در کشور وجود دارد یا خیر، تصریح کرد: گمرک در تمام اسکله هایی که به عنوان مرز رسمی کشور توسط دولت تعیین شده است، مستقر است و نظارت بر امر ورود و خروج کالا را بر عهده دارد.

وی همچنین در مورد ورود کالاها از طریق مرزنشینان به داخل کشور و استقرار گمرک در تمام مرزهای قانونی برای کنترل این کالاها عنوان کرد: گمرک در تمام مناطقی که به عنوان مرز رسمی توسط دولت تصویب شده است، مستقر است.

معمارنژاد با بیان اینکه در برخی مرزها معابر غیر رسمی وجود دارد که گمرک در آنها مستقر نیست، عنوان کرد: در مناطقی هم که گمرک مستقر نیست، چنانچه کالایی وارد کشور شود، به طور حتم قاچاق است.

رئیس کل گمرک ایران تصریح کرد: براساس قانون گمرک در مناطقی مستقر است که مرز رسمی از طریق دولت تعیین شده باشد، مثلا در مرز باشماق گمرک باشماق مستقر است زیرا دولت آن را به عنوان مرز رسمی تعیین کرده است.

وی اضافه کرد: اگر 10 یا 20 کیلومتر دورتر از مرزی که گمرک در آن مستقر است، راهی غیرقانونی وجود دارد که کالا از طریق آن وارد کشور می شود، معبر غیررسمی و غیرمجاز محسوب می شود.