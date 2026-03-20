به گزارش خبرگزاری مهر ، یوسف مقدمی معاون حمایتهای اجتماعی سازمان رفاه شهرداری تهران اعلام کرد: مددسراهای سیار که از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ در میادین منتخب و پرتردد پایتخت مستقر شدهاند، تا پایان ایام نوروز به خدماترسانی خود ادامه خواهند داد.
وی افزود : این مددسراها هر شب از غروب تا صبح روز بعد در نقاط پایششده مستقر هستند و علاوه بر ایجاد فضای اسکان موقت، با پذیرایی از افراد در معرض آسیب و کارتنخوابها میزبانی میکنند.
مقدمی همچنین گفت : شهروندان در صورت مشاهده افراد آسیبدیده یا بیسرپناه در سطح معابر، در هر ساعت از شبانهروز با سامانه ۱۳۷ پلاس تماس بگیرند تا بلافاصله پس از ثبت گزارش، تیمهای فوریتی و مددکاران اجتماعی به محل اعزام شده و نسبت به ساماندهی و انتقال این افراد به مراکز حمایتی اقدام کنند.
