77 طرح عمرانی در شهرستان دامغان افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این تعداد طرح عمرانی در زمینه جهاد کشاورزی، راه و ترابری، خدماتی، آموزشی و رفاهی بوده که در هفته دولت با حضور مسئولان استان و شهرستان دامغان رسما افتتاح و به بهره برداری می رسد.

مهم ترین طرح های عمرانی قابل افتتاح و بهره برداری در هفته دولت امسال در شهرستان دامغان شامل افتتاح و بهره برداری مرکز ارتقاء مهارت در دانشگاه دامغان، افتتاح باند دوم محور دامغان به چشمه علی، افتتاح ساختمان شماره دو آتش نشانی شهرداری دامغان در شهرک گلستان دامغان، افتتاح ساختمان آمفی تئاتر دانشگاه پیام نور مرکز دامغان و افتتاح بلوار شهید شاهچراغی در شهر امیریه دامغان خواهد بود.



همچنین استاندار سمنان به همراه معاونین و مدیران کل دستگاه های اجرایی استان سمنان در یکی از روزهای هفته دولت سفری یکروزه به شهرستان دامغان خواهند داشت که در جریان این سفر تعدادی از طرح های عمرانی افتتاح می شود.



حضور مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان به همراه پرسنل ادارات در اولین روز از هفته گرامیداشت دولت در گلزار شهدا و تجدید بیعت با شهدا و آرمان های امام راحل، دیدار مسئولان شهرستان به اتفاق فرماندار با امام جمعه دامغان، گرامیداشت هفته دولت در هشتم شهریور مصادف با سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر، افتتاح و بهره برداری از طرح عمرانی در بخش های مرکزی و امیرآباد دامغان، حضور مدیران دستگاه های اجرایی به همراه پرسنل ادارات در نماز عبادی سیاسی جمعه و راهپیمایی باشکوه روز جهانی قدس و تجلیل از کارمندان نمونه دستگاه های اجرایی شهرستان دامغان را از دیگر برنامه های هفته گرامیداشت دولت در شهرستان دامغان است.