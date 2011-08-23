740 میلیارد ریال برای اجرای پروژه های آب و فاضلاب گیلان جذب شد

حمید روشن روان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه در گیلان 53 درصد جمعیت در شهرها و 47 درصد در روستاها زندگی می کنند، افزود: طی سال گذشته 19 طرح استانی، پنج طرح ملی و 10 طرح ملی - استانی در مجموع 34 طرح در قالب 350 پروژه در استان به اجرا در آمد.

وی همچنین اظهارداشت: در حال حاضر برای گندزدایی و بهداشتی کردن آب آشامیدنی 50 شهر گیلان 108 سامانه کلرزنی در سطح استان فعالیت دارد.

مدیرعامل آب و فاضلاب شهری گیلان با اعلام اینکه پارسال آب آشامیدنی مردم استان 66 میلیون مترمکعب ازسد سپیدرود و 58 میلیون متر مکعب از 220 حلقه چاه در اقصی نقاط استان تامین شد، گفت: در مجموع سال گذشته 124 میلیون متر مکعب آب تولید و به مصرف شهروندان 50 شهرگیلان رسید.

وی افزود: در این مدت شرکت آبفا در حوزه فاضلاب افزون بر30 میلیون و 710 هزار متر مکعب فاضلاب را در قالب شبکه های سنتی و شبکه های جدیدی که اجرا کرده بود، جمع آوری کرد.

مقدمات تحت پوشش وب در آوردن سامانه مشترکان شرکت آب و فاضلاب گیلان آغاز شد

روشن روان با اشاره به اینکه اتوماسیون اداری شرکت آب و فاضلاب در سال گذشته ایجاد شد و مقدمات تحت پوشش وب در آوردن سامانه مشترکان شرکت نیز آغاز شده است، گفت: با تکمیل شدن این سامانه در سال 90 مشترکان در گیلان می توانند با مراجعه با سایت اینترنتی وضعیت مصرف آب و دفع فاضلاب خود را به راحتی در اینترنت مشاهده کنند.

وی ادامه داد: این اقدام در راستای تکریم اباب رجوع، کاهش حضوری مراجعات مردم به ادارات و تعدیل بارترافیکی در شهر رشت و شهرهای بزرگ دیگراستان اجرا می شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گیلان افزود: طی سال گذشته این شرکت در حوزه آبرسانی 67 هزار و 100 مترلوله گذاری آب انجام داد، 89 هزار و 900 متر شبکه های فرسوده را تعویض و بازسازی و همینطور21 هزار و 700 مترخطوط انتقال آب را در 50 شهر استان اجرا کرد.

وی بیان داشت: شرکت آب و فاضلاب شهری گیلان سال گذشته 9 میلیون و 460 هزار متر مکعب تصفیه خانه آب در حال ساخت را ادامه داد تا با تامین اعتبارات کافی بتواند این پروژه ها را به تدریج وارد مدار بهره برداری کند.

روشن روان اظهارداشت: در حوزه فاضلاب، شرکت آبفای گیلان 49 هزار و 780 مترشبکه فاضلاب ایجاد کرد، چهار هزار و800 متر شبکه فاضلاب سنتی را بازسازی، احیا و همچنین هفت هزار و 820 متر خطوط انتقال فاضلاب را ایجاد کرد.

وی اعلام کرد: تکمیل دو تصفیه خانه فاضلاب در رشت با 63 هزار متر مکعب در شبانه روز و لاهیجان با 27 هزار متر مکعب در شبانه روز به سرعت در حال انجام است.

تصفیه خانه فاضلاب کلانشهر رشت از نوع نسل سوم است

مدیرعامل آب و فاضلاب گیلان اظهار امیدوارکرد: بخشی از فاضلاب شهر رشت با تغییر رویه که شرکت در اجرا پروژه پیش بینی کرده است امسال به بهره برداری برسد.

وی گفت: حوزه فعالیت شرکت آب و فاضلاب به جائیکه در کل کلانشهر رشت گسترش یابد در مناطقی که مشکلات زیاد است امکانات خود را متمرکز و با محدودیت اعتباری که وجود دارد بخشی از فاضلاب شهر رشت به بهره برداری برسد، تصفیه خانه این شهر از نوع نسل سوم و پیشرفته است.

روشن روان افزود: سال گذشته 29 هزار و 200 مترمکعب مخازن آب در استان ایجاد و 31 هزار و 500 متر مکعب مخازن به بهره برداری رسیده است.

کاهش قطعی آب در گیلان

وی ادامه داد: پارسال 11 حلقه چاه جدید در گیلان حفر شد و 21 حلقه چاهی که حفر شده بود، تجهیز و وارد مدار بهره برداری شد.

مدیرعامل آبفای گیلان بیان داشت: این شرکت در سال گذشته 17 هزار و 149 مشتری آب را به مشترکان خود اضافه کرد که بدین ترتیب مشترکان آب در استان به 351 هزار و 286 فقره افزایش پیدا کرد.

وی یادآورشد: در این مدت شرکت آب و فاضلاب استان هشت هزار و 292 فقره انشعاب فاضلاب واگذار کرد که به این ترتیب مشترکان فاضلاب در استان به 210 هزار و 860 فقره رسید.