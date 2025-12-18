  1. استانها
بازگشت تدریجی پایداری شبکه آب در شهرهای مرکزی و شرقی گیلان

رشت- روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان گیلان از عادی شدن روند تولید و توزیع آب در شهرهای تحت پوشش تصفیه‌خانه بزرگ آب گیلان پس از کاهش مدیریت‌شده ظرفیت تولید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان گیلان با صدور اطلاعیه‌ای از بازگشت تدریجی وضعیت تولید و توزیع آب به شرایط عادی در شهرهای تحت پوشش تصفیه‌خانه بزرگ آب گیلان خبر داد.

در این اطلاعیه ضمن قدردانی از صبر و همراهی مشترکان شهرهای رشت، انزلی، خمام، سیاهکل، لاهیجان، رودبنه، آستانه‌اشرفیه، کیاشهر، لنگرود، کومله، شلمان، اطاقور، چاف و چمخاله آمده است: پیرو اطلاعیه روز گذشته و با توجه به شرایط نامساعد جوی، وقوع سیلاب و طغیان رودخانه‌ها، ظرفیت تولید تصفیه‌خانه بزرگ آب گیلان به‌صورت مدیریت شده کاهش یافته بود تا پایداری خدمات و تأمین آب مطمئن‌تر حفظ شود.

این اطلاعیه می‌افزاید: با تلاش‌های صورت‌گرفته، اقدامات فنی و مدیریت منابع آبی و همچنین بهبود شرایط جوی، ظرفیت تولید آب در این تصفیه‌خانه افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود طی روز جاری، خدمات‌رسانی به روال عادی بازگردد.

روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان گیلان ضمن درخواست از مشترکان برای تداوم همراهی در مدیریت مصرف آب، تأکید کرده است: این شرکت تمامی توان و ظرفیت خود را برای بهره‌برداری پایدار و بدون وقفه از شبکه توزیع آب به‌کار گرفته است.

بر اساس این اطلاعیه، از مشترکان خواسته شده است در صورت بروز هرگونه مشکل در حوزه آب و فاضلاب، با مرکز ارتباطات مردمی ۱۲۲ تماس حاصل کنند؛ این مرکز به‌صورت ۲۴ ساعته پاسخگوی مشترکان در سراسر استان گیلان است.

