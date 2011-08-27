دیدار صبای قم و پرسولیس در آغاز لیگ برتر فوتسال لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور بعد از قرعه‌کشی در خردادماه و اعلام برنامه دیدارهای هفته نخست از سوی سازمان لیگ کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال، از روز هشتم شهریور ماه آغاز می‌شود.



بر اساس قرعه کشی انجام شده در خرداد ماه گذشته و اعلام برنامه از سوی کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال، قرار بود تیم فوتسال صبای قم در نخستین دیدار خود در لیگ برتر فصل جدید به مصاف تیم مطرح پرسپولیس تهران برود اما این مسابقه برگزار نمی‌شود.



در حالی که نماینده فوتسال استان قم باید روز هشتم شهریورماه در هفته نخست فصل جدید لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور با پرسپولیس تهران دیدار می‌کرد اما به دلیل انحلال تیم پرسپولیس تهران و کنار گذاشتن این تیم از لیگ برتر، چنین مسابقه ای در هفته نخست لیگ سیزدهم به انجام نخواهد رسید.



در واقع در آستانه فصل جدید مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور، این خبر عجیب فوتسال کشور را مورد تاثیر قرار داد و بر اساس آن، در حالی که قرار بود تیم پرسپولیس تهران با حضور حسین شمس سرمربی سابق تیم ملی فوتسال کشورمان به عنوان مدیر فنی و چهره مطرحی همچون وحید شمسایی و محمدرضا حیدریان به عنوان بازیکن وارد لیگ سیزدهم شود، این تیم به یکباره از هم پاشید و شمس اعلام کناره گیری کرد و شمسایی هم به تیم صنایع گیتی پسند اصفهان رفت.



این در حالی است که کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال بلافاصله برنامه ریزی کرد و قرار شد با انجام یک مسابقه بین نمایندگان مشهد و فارس، چهاردهمین تیم لیگ برتر فوتسال به عنوان جانشین تیم پرسپولیس تهران مشخص شده و در هفته نخست به مصاف صبای قم برود.



بر اساس تصمیم هیئت رئیسه سازمان لیگ برتر فوتسال کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال، سیزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور با شرکت 14 تیم به شکل دوره‌ای برگزار می‌شود تا قهرمان برای مسابقات جام باشگاه‌های آسیا معرفی شود.



بدین ‌ترتیب تیم‌های فوتسال ملی و حفاری ایران، علم و ادب سایپا مشهد، میثاق تهران، گیتی‌پسند اصفهان، شهید منصوری قرچک، لبنیات ارژن فارس، فولاد ماهان سپاهان، فیروز صفه اصفهان، راه ساری، صبای قم، شهرداری ساوه، پتروشیمی تبریز، گسترش فولاد تبریز نماینده شیراز یا مشهد در لیگ جدید در مدت 26 هفته به رقابت می پردازند.



فصل جدید مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور در حالی از روز هشتم شهریورماه آغاز می‌شود که در لیگ دوازدهم تیم فوتسال شهید منصوری قرچک گوی سبقت را از سایر رقبای مدعی ربود و قهرمان شد، اما در دو فصل قبل از آن تیم فوتسال فولاد ماهان سپاهان اصفهان قهرمانی لیگ برتر را به دست آورد.



در ادوار گذشته مسابقات لیگ برتر فوتسال، تیم فوتسال ارم‌کیش در 9 دوره متوالی نماینده فوتسال استان قم بود اما با تغییراتی که در کادر مدیریتی این تیم صورت گرفت، در لیگ گذشته نماینده قم با نام کیش ایر و تربیت‌بدنی به میدان رفت و امسال تیم صبا نماینده قم در لیگ برتر فوتسال است.

