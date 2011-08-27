600 کیلومتر بزرگراه در کردستان احداث می شود

عطاالله قادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اداره کل راه و ترابری استان کردستان برنامه ریزی و هدف گذاری خود را در حوزه راه های استان بر احداث 600 کیلومتر بزرگراه و توسعه راه های اصلی و فرعی استان تعیین کرده است.

وی عنوان کرد: با توجه به حمایت های صورت گرفته از سوی مسئولان کشوری و استانی طی دو سال اخیر اقدامات بسیار خوبی در راستای توسعه راه های استان کردستان به ویژه آسفالت کردن راه های روستایی و توسعه بزگراه ها صورت گرفته است و این روند با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت.

مدیرکل راه و ترابری استان کردستان یادآور شد: در کنار توسعه شبکه بزرگراهی استان کردستان، برنامه ریزی برای ارتقاء 600 کیلومتر راه فرعی به اصلی در حوزه راه های روستایی با هدف محرومیت زدایی از چهره روستاهای استان کردستان نیز صورت گرفته و هم اکنون این مهم نیز در دست پیگیری است.

قادری گفت: مهمترین مشکل در بخش حمل و نقل جاده‌ای در استان کردستان مربوط به طرح هندسی راه های استان است که این طرح سه دهه قبل طراحی شده است که این وضعیت جوابگوی نیازهای کنونی نبوده و به منظور رفع این مشکل و بهبود وضعیت راه‌ ها در سه زمینه احداث بزرگراه، ارتقاء راه ‌های فرعی به اصلی و بهسازی و احداث جاده روستایی مناسب برنامه‌ریزی‌های اساسی صورت گرفته و هدف گذاری مناسبی انجام شده است.

وی در پایان یادآور شد: در این راستا در دو سال گذشته با حمایت‌های مسئولان اقدامات خوبی انجام شده و یا در حال انجام است و با توجه به این مهم پتانسیل انجام کار در استان بسیار بیشتر است و اداره کل راه و ترابری توان فنی، مهندسی و تخصص لازم را برای بهبود و توسعه راه‌ها دارد که کمبود اعتبار یکی از معضلاتی است که این بخش را تهدید می کند که اگر بخواهیم آهنگ رشد و توسعه راه‌ها در استان با شتاب مناسب تری حرکت کند باید منابع مالی لازم در اختیار کردستان قرار گیرد.