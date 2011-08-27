کشت برنج صدری در 2 هزار هکتار از شالیزارهای آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب ایرانی فام صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به کشت مستقیم و نشایی برنج در سطح دو هزار هکتار از شالیزارهای استان در شهرستانهای میانه و خداآفرین در جمع خبرنگاران گفت: 45 درصد از اراضی شالی این شهرستانها به روش کشت مستقیم و 55 درصد بقیه نیز بهه صورت نشاکاری زیر کشت قرار گرفته است.

وی افزود: با توجه به عملکرد بالای روش نشاکاری این روش برای کشت آتی با نظارت کارشناسان فنی، از گسترش قابل توجهی برخوردار خواهد بود.

ایرانی فام همچنین از مرحله سبز اولیه و اتمام مبارزه مکانیکی با علفهای هرز این محصول خبر داد و گفت: مبارزه بیولوژیکی با کرم ساقه خوار برنج در حال انجام بوده و پیش بینی می شود نزدیک به 10 هزار تن انواع برنج صدری در شالیزارهای استان تولید و به بازار مصرف عرضه شود.

وی با اشاره به عطر، طعم و بازار پسندی برنج استان، گفت: استفاده از رسوبات رودخانه ای به جای کودهای شیمیایی از عمده دلایل سالم بودن و بهداشتی بودن برنج استان به شمار آمده و می توان گفت محصول برنج شهرستان های میانه و خداآفرین، جزو سالمترین محصول برنج تولید شده در کشور به شمار می آید.