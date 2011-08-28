استعفای شفاهی مرفاوی پذیرفته نیست/ قرارداد کرار مشکل قانونی ندارد

عزیزالله محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد قانونی بودن استعفای شفاهی صمد مرفاوی سرمربی تیم فوتبال مس کرمان ضمن بیان مطلب فوق افزود: از نظر سازمان لیگ هیچگونه استعفای شفاهی، حتی اگر به صورت تلویزیونی و رادیویی باشد، پذیرفته نیست و برای قطع همکاری یک باشگاه با سرمربی‌اش ارسال استعفانامه کتبی و یا تفاهم نامه طرفین به سازمان لیگ ضروری است که تا این لحظه هیچکدام از این دو مورد از سوی باشگاه مس کرمان به سازمان لیگ نرسیده است.

رئیس سازمان لیگ برتر در خصوص اعتراض مسئولان باشگاه تراکتورسازی مبنی بر غیرقانونی بودن قرارداد جاسم کرار با باشگاه استقلال اظهار داشت: شاید برخی از بازیکنان تیم تراکتورسازی نیز که از این تیم جدا شده‌اند هنوز با باشگاه تراکتورسازی تسویه حساب نکرده باشند. این موضوع در برخی از باشگاه‌های ما وجود دارد و دلیلی بر غیرقانونی بودن قرارداد بازیکنان نیست.

وی در ادامه افزود: به همین دلیل پیش از شروع فصل و قبل از ثبت قرارداد بازیکنان، مدیرعامل باشگاه و بازیکن فرم تعهدی را پر می کنند که اگر بعد از ثبت قرارداد، بازیکن با باشگاه قبلی خود تسویه حساب نکرده باشد و آن باشگاه به کمیته انضباطی شکایت کند باید رای کمیته انضباطی را بپذیرند.

محمدی در خاتمه تصریح کرد: بنابراین ثبت قرارداد جاسم کرار با باشگاه استقلال از نظر قانونی مشکلی ندارد اما در صورت شکایت باشگاه تراکتورسازی باشگاه استقلال و کرار باید رای کمیته انضباطی را بپذیرند.

در پایان هفته پنجم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور تیم فوتبال استقلال با 13 امتیاز صدرنشین جدول رده بندی است.