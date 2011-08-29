اقامه نماز عید فطر توسط یکی از مراجع تقلید در حرم حضرت معصومه(س)

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد نظری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: نماز عید فطر با حضور مردم مومن ساعت 8 صبح روز عید به امامت یکی از مراجع تقلید در صحن‌ها و فضاهای پیرامونی حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار می‌شود.



وی ادامه داد: هماهنگی‌های لازم برای تهیه امکانات مورد نیاز نمازگزاران در روز عید سعید فطر انجام شده است.



وقت نماز عید فطر از اول آفتاب روز عید است تا ظهر در عید فطر مستحب است بعد از بلند شدن آفتاب افطار کنند و زکات فطره را هم بدهند و بعد از آن نماز عید را بخوانند.



نماز عید سعید فطر دو رکعت است که شخص نمازگزار باید در رکعت اول، بعد از خواندن حمد و سوره، پنج تکبیر بگوید، بعد از هر تکبیر یک قنوت بخواند، بعد از قنوت پنجم، تکبیر دیگرى بگوید، به رکوع رود، دو سجده بجا آورد، برخیزد و در رکعت دوم چهار تکبیر بگوید، بعد از هر تکبیر قنوت بخواند و تکبیر پنجم را بگوید، به رکوع رود، بعد از رکوع دو سجده کند، تشهّد بخواند و نماز را سلام دهد.



در قنوت نماز عید فطر هر دعا و ذکرى بخواند کافیست، امّا بهتر است این دعا را بخواند "اللّهُمَّ أَهْلَ الْکِبْریاءِ وَالْعَظَمةِ وَ أهْلَ الجُودِ وَالجَبَرُوتِ وَ أهْلَ العَفْو وَالرَّحْمَةِ وَ أهْلَ التَقّوى وَالمَغْفِرَة، أسْئَلُکَ بَحَقِّ هذا الْیوَمِ الّذی جَعَلْتَهُ لِلمُسْلِمینَ عیداً وَ لِمُحَمّدٍ صَلّى اللهُ عَلیْه وَ آلِهِ ذُخْراً وَ شَرَفاَ وَ کرامه و مَزیداً، أن تُصَلّی عَلى مُحَمّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أنْ تُدْخِلنی فی کُلِّ خَیْرٍ أدْخَلْتَ فیهِ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّد وَ أنْ تُخْرِجَنی مِنْ کُلِّ سُوءٍ أخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّداً وَ آل مُحَمَّدٍ، صَلَواتُکَ عَلَیُهِ وَ عَلَیْهِمْ، اللّهُمَّ إنی أسْئَلَکَ خَیرَ ما سَئَلَکَ مِنْهُ عِبادُکَ الصّالِحُونَ وَاعُوذُ بِکَ مِمّا اسْتَعاذَ منه عِبادُکَ الْمُخْلِصوُنَ".

