خطیب جمعه شاهرود: «تفرقه» ضربه تاریخی به اسلام زده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمد نظری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شاهرود که در مصلای پیامبر اعظم(ص) این شهرستان برگزار شد، ضمن گرامیداشت سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از هجرت پیامبر اکرم(ص) به امامت ایشان، اظهار کرد: تقویت نماز جمعه باید مورد توجه آحاد مردم و مسئولان قرار گیرد.

وی در ادامه با اشاره به هفته وحدت افزود: روزهای ۱۲ تا ۱۷ ربیع‌الاول به نام هفته وحدت نامگذاری شده است تا مسلمانان اهمیت این موضوع را بیش از پیش درک کنند.

امام جمعه موقت شاهرود با بیان اینکه وحدت از واجبات الهی است، تأکید کرد: وحدت از احکام حاکمه و در مسائل فقهی، سرآمد همه احکام الهی محسوب می‌شود.

نظری با اشاره به اهمیت وحدت در قرآن کریم گفت: نخستین محوری که قرآن کریم بر وحدت حول آن تأکید دارد، توحید است؛ به این معنا که انسان‌ها و مسلمانان باید حول توحید و پرستش خداوند وحدت داشته باشند.

وی «انسانیت» را محور دیگری برای وحدت دانست و افزود: همه انسان‌ها به حکم انسان بودن، حق دارند در کنار یکدیگر زندگی کنند و با هم همدل باشند.

امام جمعه موقت شاهرود با اشاره به وحدت میان پیروان ادیان ابراهیمی، تأکید کرد: قرآن کریم همه صاحبان ادیان را به اتحاد، وحدت و زندگی شایسته و مسالمت‌آمیز در کنار یکدیگر فراخوانده است.

نظری وحدت میان مسلمانان را یکی دیگر از محورهای مهم وحدت برشمرد و گفت: وحدتی که از احکام حاکمه اسلام و از واجبات اجتماعی الهی محسوب می‌شود، باید مورد تأکید همه آحاد جامعه اسلامی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه وحدت باید بر محورهایی باشد که قرآن کریم تعیین کرده است، افزود: وحدت با ظالم نه منطقی، نه اسلامی و نه درست است و مسئله ما با آمریکا و رژیم صهیونیستی نیز در همین چارچوب معنا پیدا می‌کند.

امام جمعه موقت شاهرود با تأکید بر ضرورت مجاهدت و مبارزه در برابر دشمنان اظهار کرد: با کسانی که برخلاف شئون انسانی و خلاف دین خدا عمل می‌کنند، وحدت معنایی ندارد.

نظری در پایان با تأکید بر ضرورت وحدت میان مسلمانان، به‌ویژه در شرایط کنونی، گفت: وحدت میان آحاد جامعه اسلامی موجب تقویت دین خدا در جهان می‌شود.