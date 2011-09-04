به گزارش خبرگزاری مهر، سید ابوذر جعفری با اشاره به این برگزاری طرح کرسیهای تلاوت قرآن کریم گفت: این مراسم با حضور رئیس سازمان تبلیغات اسلامی حجتالاسلام سید مهدی خاموشی و رئیس سازمان دارالقرآنالکریم، مهدی قرهشیخلو در مسجد جامع امام علی(ع) برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: این مراسم با تلاوت آیاتی از کلامالله مجید توسط احمد ابوالقاسمی، قاری بینالمللی کشور آغاز میشود و در ادامه رؤسای سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان دارالقرآنالکریم صحبت می کنند.
جعفری در مورد برگزاری طرح ملی کرسیهای تلاوت قرآن کریم گفت: این طرح به صورت هفتگی در مساجد منتخب کشور با حضور قاریان برتر برگزار میشود. طرح کرسیهای تلاوت بر اساس منویات رهبر معظم انقلاب مبنی بر برگزاری جلساتی برای تلاوت قرآن کریم برگزار می شود.
در این طرح، ائمه جماعت مساجد دقایق کوتاهی در خصوص آیات مشخص شده توضیحاتی ارائه میدهند و در ادامه، قاری مدعو به قرائت قرآن کریم میپردازد.
مراسم افتتاح طرح کرسیهای تلاوت قرآن کریم، دوشنبه 14 شهریور از ساعت 21 در مسجد جامع امام علی(ع)، واقع در شهران برگزار میشود.
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