تغییرهای کارگردان به فیلمنامه "زنان ونوسی" لطمه زد

شعله نیکروش به خبرنگار مهر گفت: من به همراه حسین مثقالی فیلمنامه "مانکن" را نوشته بودم، سال 88 این فیلمنامه در مرحله ساخت قرار گرفت و آقای مفیدی به عنوان تهیهکننده در قراردادی که با ما فیلمنامهنویسان داشت متعهد شد فردی به جز ما حق بازنویسی فیلمنامه را نداشته باشد.
وی ادامه داد: اما آقای راستگفتار کارگردان فیلم مخالف قرارداد در فیلمنامه دست برد و تغییرهایی جزئی در قصه داد، این تغییرها از نظر فرم و محتوا به فیلمنامه ضربه زده است، بازنویسی تعریفی مشخص دارد که آنچه آقای راستگفتار انجام داده بازنویسی به مفهوم واقعیاش نیست.
این نویسنده افزود: داستان این فیلم درباره دو زن بود که هر یک نماد و نمونه یک تفکر هستند، دو نگاه افراطی که اعتدال را فراموش کردهاند، سیمین (بهاره رهنما) نمونه زنانی است که تجدد را در خوشگذرانی و ادای روشنفکری درآوردن دیدهاند، مرجان (شیلا خداداد) نمونه زنان مطیع و سنتی است.
نیکروش گفت: برخلاف صحبتهایی که آقای راستگفتار در مصاحبهای مطرح کرده است، فیلمنامه اولیه فضای جادویی نداشت، ایشان در تغییرهایی که در فیلمنامه داده شخصیتهای فرعی را کمرنگ کرده است، مادر سیمین در فیلمنامه اولیه حضوری موثر داشت.
وی گفت: در فیلمنامه "مانکن" نگاه ما تلاش به موقع برای رسیدن به تعادل در زندگی است، گاهی ممکن است فرصت رسیدن به تعادل را نداشته باشیم، بازنویسی فیلمنامه بخشی از یک کار است که هیچ فردی بهتر از فیلمنامهنویس نمیتواند به آن مسلط باشد، گاهی اعمال نظر افراد باعث مخدوش شدن فرم و محتوای فیلمنامه میشود، اتفاقی که در "زنان ونوسی، مردان مریخی" افتاده است.
فیلم سینمایی "زنان ونوسی، مردان مریخی" به کارگردانی کاظم راستگفتار و بازی امین حیایی، بهاره رهنما، شیلا خداداد، امیرحسین رستمی و ...روی پرده سینماها است. شعله نیکروش فیلمنامه فیلم سینمایی "دو خواهر" و مجموعههای "در کنار هم" و "دریاییها" را نوشته است.
