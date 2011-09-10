پبشرفت 20 درصدی طرح توسعه فازهای 20 و 21 میدان پارس جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین گرشاسبی اظهار داشت: ساخت این دو فاز با هدف تولید روزانه 50 میلیون متر مکعب گاز برای تزریق به شبکه سراسری، 77 هزار بشکه میعانات گازی و 400 تن گوگرد برای صادرات و سالانه یک میلیون تن گاز مایع و یک میلیون تن اتان به همت متخصصان داخلی از خرداد سال گذشته آغاز شده است .

وی افزود: سرمایه موردنیاز برای اجرای این دو فاز 4.5 میلیارد دلار است وتا کنون 675 میلیون دلار از این میزان از منابع داخلی جذب شده است و از این پس سرمایه باقی مانده از طریق بانک ها تامین خواهد شد.

مجری طرح توسعه فازهای 20 و 21 گفت: در راستای اجرای این دو فاز دو سکوی دریایی هرکدام به ظرفیت هزار میلیون فوت مکعب در روز، 22 حلقه چاه تولیدی، 2 خط لوله زیردریایی به طول 210 کیلومتر و یک پالایشگاه خشکی ایجاد می شود .