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۱۹ شهریور ۱۳۹۰، ۲۱:۳۶

گرشاسبی:

پبشرفت 20 درصدی طرح توسعه فازهای 20 و 21 میدان پارس جنوبی

پبشرفت 20 درصدی طرح توسعه فازهای 20 و 21 میدان پارس جنوبی

عسلویه - خبرگزاری مهر: مجری طرح توسعه فازهای 20 و 21 گفت: پیشرفت طرح توسعه فازهای 20 و 21 میدان پارس جنوبی به همت متخصصان داخلی به 20 درصد رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین گرشاسبی اظهار داشت: ساخت این دو فاز با هدف تولید روزانه 50 میلیون متر مکعب گاز برای تزریق به شبکه سراسری، 77 هزار بشکه میعانات گازی و 400 تن گوگرد برای صادرات و سالانه یک میلیون تن گاز مایع و یک میلیون تن اتان به همت متخصصان داخلی از خرداد سال گذشته آغاز شده است.

وی افزود: سرمایه موردنیاز برای اجرای این دو فاز 4.5 میلیارد دلار است وتا کنون 675 میلیون دلار از این میزان از منابع داخلی جذب شده است و از این پس سرمایه باقی مانده از طریق بانک ها تامین خواهد شد.

مجری طرح توسعه فازهای 20 و 21 گفت: در راستای اجرای این دو فاز دو سکوی دریایی هرکدام به ظرفیت هزار میلیون فوت مکعب در روز، 22 حلقه چاه تولیدی، 2 خط لوله زیردریایی به طول 210 کیلومتر و یک پالایشگاه خشکی ایجاد می شود.

وی یادآور شد: اجرای فازهای 20 و 21 همراه با فازهای 13، 14،19، 22 ، 23 و 24 پارس جنوبی در پی عزم وزارت نفت برای اجرای فازهای باقیمانده پارس جنوبی در مدت 35 ماه در خرداد پارسال آغاز شد.

کد مطلب 1404169

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