رشته های دانشکده صدا وسیما بازنگری شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر غلامرضایی شنبه شب در نشست تخصصی مدیران کل مراکز استان ها با اشاره به فعالیت های علمی و تخصصی دانشکده صدا وسیمای تهران و قم، گفت: بازنگری در رشته های دانشکده براساس نیازهای سازمان و اجرای طرح تحول رشته ها و دروس در سطح تعیین رشته های درسی و تناسب آن با نیازهای شغلی سازمان تمام شده و در مرحله بعد طراحی شرح درس ها و تهیه منابع تا مرحله تنظیم دفترچه رشته ادامه دارد.

وی افزود: جذب اساتید متعهد و متخصص، جذب دانشجوی مورد نیاز، تشکیل هیئت امنای دانشکده، تغییر و تصویب ساختار جدید دانشکده براساس معیارهای وزارت علوم و سایر فعالیت های مرتبط با نیاز سازمان صدا و سیما از برنامه های معاونت آموزش و پژوهش در حوزه دانشکده تهران و قم است.

غلامرضایی به جنگ نرم دشمن در فضای رسانه ای اشاره کرد و افزود: انجام پژوهش های مورد نیاز رسانه در زمینه شناخت هر چه بیشتر ساز و کارهای جنگ رسانه ای و نبرد نرم فرهنگی و تبیین راهکارهای ترویج فرهنگ انقلاب اسلامی در میان مخاطبان داخلی و خارجی از مهمترین اقدامات پژوهشی در حوزه جنگ نرم دشمن، در رسانه ملی است.

معاون برنامه ریزی و نظارت سازمان صدا و سیما نیز در این نشست با اشاره به اینکه هیچ زمانی دشمن با این امکانات به جنگ رسانه ای در برابر کشورمان صف آرایی نکرده بود، گفت: دشمن بعد از جنگ تحمیلی، نگران توسعه اندیشه اسلامی ایران در سایر کشورهای جهان شد و برای جلوگیری از آن به توسعه شبکه هایماهواره ای پرداخت.

حسن خجسته افزود: کاهش تعداد مخاطب، کاهش میزان تماشای برنامه ها توسط مخاطبان و جابجایی مخاطب از حوزه مسلمانی به حوزه غیر مسلمانی از راهبردهای دشمن در توسعه شبکه های ماهواره ای است.

معاون برنامه ریزی و نظارت رسانه ملی، به شاخص های تولید برنامه در شبکه های استانی اشاره کرد و گفت: باید از تکثر در برنامه سازی به سمت تنوع حرکت کنیم.

خجسته افزود: یکی از راهبردهای اساسی سازمان فهم تنوع در تولید برنامه است، به همین دلیل کسی در جنگ نامتقارن، پیروز است که در بحث کارشناسی هم تنوع داشته باشد.

معاون برنامه ریزی و نظارت صدا و سیما گفت: رهاسازی توان مدیریتی و تخصصی مراکز استان ها و بکارگیری ظرفیت کل استان از راهبردهای مهم ما در استان هاست.