حجم ذخیره سدهای مخزنی آذربایجان غربی ۶۳ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید رستگاری در این زمینه، با تشریح آخرین وضعیت منابع آبی و ذخایر سدهای آذربایجانغربی اظهار کرد: ۱۷ سد مخزنی در استان در حال بهرهبرداری است که مجموع ظرفیت ذخیره مخازن آنها در تراز نرمال به ۲ هزار و ۵۸۷ میلیون مترمکعب میرسد.
وی افزود: حجم ذخیره این سدها در ۲۹ شهریور امسال با حدود ۵۰ درصد پرشدگی، یکهزار و ۲۸۶ میلیون مترمکعب ثبت شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۶۳ درصد افزایش نشان میدهد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای آذربایجان غربی با اشاره به وضعیت فعلی ذخایر آبی استان گفت: با توجه به میزان ذخیره موجود در سدهای در حال بهرهبرداری، در شرایط کنونی کسری چشمگیری در منابع آبی برای مصارف تخصیصیافته مشاهده نمیشود.
رستگاری ادامه داد: استمرار این وضعیت و تقویت ذخایر آبی استان، به میزان بارشها و آورد رودخانهها در ماههای پیشرو وابسته است و در صورت تحقق پیشبینیهای سازمان هواشناسی مبنی بر افزایش بارندگیها، انتظار میرود میزان آورد به مخازن و به تبع آن حجم ذخیره منابع آبی سدها نیز افزایش پیدا کند.
وی با اشاره به ظرفیت سدهای بزرگ استان برای مدیریت روانابها و جذب بارشهای پیشرو، گفت: سدهای شهید کاظمی بوکان، شهرچای، مهاباد و آغچای، به دلیل برخورداری از حجم ذخیره بالاتر در تراز نرمال، از مهمترین ظرفیتهای استان برای ذخیرهسازی منابع آب هستند.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان افزود: با توجه به وضعیت ذخایر سدهای استان در پایان شهریور و خالی بودن حدود ۵۰ درصد ظرفیت مخازن، امکان مناسبی برای جذب و ذخیره بارشهای ماههای آینده در سدهای مخزنی وجود دارد.
رستگاری با تأکید بر اینکه مدیریت منابع آب صرفاً با اقدامات دستگاههای متولی محقق نمیشود، مشارکت مردم و همراهی بهرهبرداران را یکی از ارکان مدیریت پایدار منابع آبی دانست و اظهار کرد: وحدت رویه و انسجام میان مردم و مسئولان، زیربنای اصلی مدیریت صحیح منابع آب و رفع دغدغههای کشاورزان و سایر بهرهبرداران است.
وی نقش رسانهها و بهویژه رسانههای اجتماعی را در آگاهیبخشی و همراهسازی افکار عمومی مؤثر دانست و گفت: اطلاعرسانی دقیق درباره وضعیت منابع آب، میزان ذخایر و ضرورت مصرف بهینه میتواند به شکلگیری درک مشترک میان مردم، مسئولان و بهرهبرداران و در نهایت مدیریت بهتر منابع آبی استان کمک کند.
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