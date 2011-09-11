  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۰ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۳۷

قربانپور:

شرکت گسترده مردم در انتخابات مسئولان را برای خدمت رسانی دلگرم تر می کند

شرکت گسترده مردم در انتخابات مسئولان را برای خدمت رسانی دلگرم تر می کند

زاهدان - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان گفت: شرکت گسترده مردم در انتخابات نشان ‌دهنده رضایت از جانب مردم و دلگرم تر شدن مسئولان است.

حجت‌ الاسلام صفر قربانپور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: شهروندان نظام جمهوری اسلامی باید انتخابات را با دو دیدگاه تکلیف ملی و وظیفه شرعی نگاه کنند و بدانند که درصد اثرگذاری این حضور در سرنوشت کشور بسیار زیاد است.

وی گفت: حضور حداکثری مردم در انتخابات می‌ تواند تضمین کننده قدرت پشتیبانی و حمایت از مسئولان برای خدمت بیشتر باشد.

وی افزود: هدف ناتوی فرهنگی، هم‌ پیمانی جبهه فرهنگی غرب و دنیای اروپا علیه اسلام و به‌ ویژه جمهوری اسلامی ایران است، به نحوی که به شکل یک جبهه متحد در برابر آرمان الهی نظام اسلامی توطئه‌های گسترده‌ ای را اعمال می ‌کند، به‌ ویژه در خصوص ضدیت با فرهنگ دینی تمام تلاش خود را به‌ کار می‌ برند تا گرایش مردم را به سوی دین ‌مداری کم کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان بیان داشت: تأثیرات ناتوی فرهنگی در این استان را می‌ توان در مسائلی از قبیل کم‌ رنگی باورهای دینی و مسائل اخلاقی، پوشش‌ های ظاهری و تمایلات به فساد اجتماعی مشاهده کرد.

وی گفت: بهترین روش برای مقابله ضمن مبارزه با مظاهر فساد، عمق بخشیدن به باورهای دینی و آشنایی با مبانی اسلامی و توجه دادن مردم به‌ ویژه جوانان به ارزش‌های اسلامی است.

کد مطلب 1404812

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها