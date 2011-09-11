شرکت گسترده مردم در انتخابات مسئولان را برای خدمت رسانی دلگرم تر می کند

حجت‌ الاسلام صفر قربانپور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: شهروندان نظام جمهوری اسلامی باید انتخابات را با دو دیدگاه تکلیف ملی و وظیفه شرعی نگاه کنند و بدانند که درصد اثرگذاری این حضور در سرنوشت کشور بسیار زیاد است.

وی گفت: حضور حداکثری مردم در انتخابات می‌ تواند تضمین کننده قدرت پشتیبانی و حمایت از مسئولان برای خدمت بیشتر باشد.

وی افزود: هدف ناتوی فرهنگی، هم‌ پیمانی جبهه فرهنگی غرب و دنیای اروپا علیه اسلام و به‌ ویژه جمهوری اسلامی ایران است، به نحوی که به شکل یک جبهه متحد در برابر آرمان الهی نظام اسلامی توطئه‌های گسترده‌ ای را اعمال می ‌کند، به‌ ویژه در خصوص ضدیت با فرهنگ دینی تمام تلاش خود را به‌ کار می‌ برند تا گرایش مردم را به سوی دین ‌مداری کم کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان بیان داشت: تأثیرات ناتوی فرهنگی در این استان را می‌ توان در مسائلی از قبیل کم‌ رنگی باورهای دینی و مسائل اخلاقی، پوشش‌ های ظاهری و تمایلات به فساد اجتماعی مشاهده کرد.

وی گفت: بهترین روش برای مقابله ضمن مبارزه با مظاهر فساد، عمق بخشیدن به باورهای دینی و آشنایی با مبانی اسلامی و توجه دادن مردم به‌ ویژه جوانان به ارزش‌های اسلامی است.