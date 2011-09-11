فرماندار جدید سربیشه معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون سیاسی و امنیتی استاندار خراسان جنوبی ظهر یکشنبه در این مراسم خدمت گذاری در نظام اسلامی را توفیق دانست و اظهارداشت: نظام ما متکی برمردم است و دشمنان به دنبال مایوس کردن مردم هستند و ما نباید به گونه ای صحبت و حرکت کنیم که درون مردم یاس ایجاد شود.

محمد ابراهیم افشاری یادآور شد: همه اذعان دارند که با شرایط و فتنه ‌هایی که در کشور وجود داشت مقام معظم رهبری با اقتدار آن را حل و فصل کردند لذا حفظ جایگاه مردمی بودن نظام در ارتباط با مسائل فرهنگی و اجتماعی را وظیفه خودمان می‌دانیم.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری در جمع خبرنگاران از فضای قرآنی ماه مبارک رمضان تشکر کردند و پیشنهاد دادند این فضای معنوی را در سایر ماه‌های سال هم گسترش دهیم و در مقابل تهاجم فرهنگی سنگین دشمن با برنامه ‌ریزی و محوریت روحانیت و امام جمعه این کارها را هدایت و انجام دهیم.

معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه سربیشه ظرفیت‌های بسیار خوبی برای پیشرفت و توسعه دارد، گفت: اگر گمرک را در حد خودشان فعال کنیم حتی می ‌تواند استان را متحول کند.

افشاری ادامه داد: بستر برای کار اقتصادی در استان فراهم است فقط باید نگاه‌ها را تغییر دهیم.

وی بیان کرد: اگر امنیت می‌ خواهیم باید اقتصاد و اشتغال فعال شود و زمینه‌ های کار اقتصادی حاشیه‌ هایی دارد که باید مراقب آنها باشیم.

معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان جنوبی از سید علیرضا حسینی فرماندار اسبق سربیشه به دلیل تلاش و خدمت صادقانه تشکر کرد و گفت: با توجه به اینکه وی به سن بازنشستگی نیز رسیده‌اند اما از ایشان در سمت‌هایی در استانداری از تجارب ایشان استفاده خواهیم کرد.

در این مراسم از زحمات سید علیرضا حسینی تقدیر شد و غلامرضا حسین پور به عنوان فرماندار جدید این شهرستان معرفی شد.