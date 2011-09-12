به گزارش خبرگزاری مهر، علی دوستی‌مهر در نشست خبری پیش از دیدار تیم نوجوانان ایران برابر فلسطین با انتقاد از وضعیت میزبانی عراق گفت: هدف از برگزاری این مسابقات چیست؟ مگر نه این است که هدف AFC کم شدن فاصله فوتبال آسیا و فوتبال دنیاست؟ اما باید بدانیم فوتبال آسیا پیشرفت نمی‌کند مگر با برنامه‌ریزی خوب در رده پایه که با این وضعیت شاهد نیستیم. این رده سنی بهترین رده سنی است و اگر می‌خواهیم موفق باشیم باید از اینجا استارت بزنیم.

وی افزود: در رده پایه باید بهترین ورزشگاه‌ها برای تمرین و بازی در اختیار بازیکنان قرار گیرند. در آسیا ما بهترین مدیران، مربیان و بازیکنان را داریم که با حمایت از رده پایه و برنامه ریزی می‌توانیم در جهان مطرح باشیم. من این سوال را از مربیان آسیا و حتی مسئولان بخش پایه کنفدراسیون فوتبال آسیا می پرسم چرا در آسیا هیچگاه تورنمنت‌های دوستانه ای با حضور تیم‌های اروپایی، آمریکای جنوبی و آفریقایی برگزار نمی شود؟

سرمربی تیم نوجوانان ایران با اشاره اینکه به همین دلیل است چهار تیم آسیایی که به جام جهانی نوجوانان می‌روند و زنگ تفریح می‌شوند، تاکید کرد: کنفدراسیون فوتبال خودش باید در طول سال 6-7 تورنمنت خوب برگزار کند و مربیان پایه را به پیشرفته ترین کلاس‌های مربیگری بفرستد. هدف از برگزاری رقابت‌های مقدماتی و نهایی آسیا این است که نمایندگان آسیا در جام جهانی نوجوانان پرچم آسیا را برافراشته کنند.

دوستی‌مهر خاطرنشان کرد: باید همه با دید مثبت به این رده سنی نگاه کنند. تیم نوجوانان ایران در جام جهانی نیجریه 2009 هلند و گامبیا را شکست داد و کلمبیا را متوقف کرد. این نشان می‌دهد فوتبال پایه در آسیا ظرفیت این را دارد که در صورت سرمایه گذاری حرفه‌ای عمل کند و فاصله‌اش با کشورهای پیشرفته را کمتر کند.

وی با انتقاد از نحوه میزبانی عراق تاکید کرد: یک سوال از مسئولان عراقی و نمایندگان AFC دارم. سه روز از میزبانی عراق گذشته، آیا نباید تیم‌ها از یک زمین تمرین خوب برخوردار شوند؟ آیا نباید طبق قانون فیفا یک روز پیش از بازی ورزشگاه اصلی در اختیار ما قرار گیرد؟ نمایندگان AFC سری به زمین شماره 2 ورزشگاه دهوک بزنند. ما در زمینی تمرین کردیم که فضولات حیوانی در آن وجود داشت. این اتفاق در تاریخ فوتبال آسیا بی‌نظیر است زیرا در زمینی که در اختیار ما قرار گرفته آنقدر آب بسته‌اند تا تمرین ما انجام نشود؟

سرمربی تیم فوتبال نوجوانان ایران در پایان درباره فلسطین گفت: فلسطین کشور دوست و برادر ماست اما بازی ایران با این تیم برای ما مهم است. مردم فلسطین مردم آزاده و انقلابی هستند و آنقدربزرگ هستند که ما آنها را در کنار خودمان می‌دانیم و مبارزه آنها را با ظلم و زور جهانی ارج می‌نهیم.

سید مجید حسینی کاپیتان تیم ملی نوجوانان هم در این کنفرانس پاسخگوی سوالات خبرنگاران شد و گفت: می‌خواهیم ناکامی سال گذشته نوجوانان را جبران و هدفمان صعود به مرحله بعد و جام جهانی است. همچنین قصد داریم از همان تیمی که همراه با علی دوستی‌مهر به جام جهانی رفت، عملکرد بهتری داشته باشیم.

سرمربی تیم فوتبال نوجوانان فلسطین هم در این نشست گفت: تیم ما زیادی قوی نیست و این نخستین بار است که با این تیم در یک تورنمنت رسمی شرکت می‌کنیم. به بازیکنان اصلی ما اجازه خروج از کشور را ندادند زیرا از سوی مدارسشان به آنها مرخصی داده نشد و ما با تیم منتخب منطقه غزه به این رقابت‌ها آمده‌ایم. ما مقابل ایران فقط می‌خواهیم کمتر گل بخوریم. ایران بهترین، قوی‌ترین و منظم‌ترین تیم آسیاست و این امر از فیزیک و نحوه تمرین و بازی اش مشخص است. ما فقط برای کسب تجربه این رقابت‌ها آمده‌ایم.

دیدار تیم های فوتبال نوجوانان ایران و فلسطین در رقابتهای قهرمانی نوجوانان آسیا ساعت 18:30 دقیقه امروز دوشنبه به وقت تهران در شهر دهوک عراق برگزار خواهد شد.