جشنواره بین المللی تجسمی به پختگی رسید/ مکان دبیرخانه جشنواره تغییر نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود شالویی ظهر دوشنبه در حاشیه برگزاری این جشنواره افزود: جشنواره تجسمی روز به روز مسیر پیشرفت را طی می کند و امسال نیز سطح مسابقه قابل مقایسه با دوره های قبلی نیست.

وی عنوان کرد: شالویی اضافه کرد: این جشنواره دیگر یک جشنواره معمولی نیست و جنبه کاملاً حرفه ای به خود گرفته است.

مدیرکل مرکز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: حتی شرایط سنی نیز نتوانسته حضور هنرمندان جوان را در این جشنواره کمرنگ کند.

وی گفت: جشنواره تجسمی جوانان، جشنواره ای تخصصی است که هنرمندان با انگیزه، شور و هیجان کارهای نو و مبتکرانه، بدیع و تازه و بدون هرگونه تقلید را ارائه می کنند.

وی اذعان داشت: معاونت هنری در تلاش است تا جشنواره تجسمی جوانان به محوری ترین جشنواره جهان اسلام انتخاب شود چراکه حضور هنرمندان کشورهای اسلامی و استقبال آن ها از این جشنواره بسیار مطلوب بوده است.

شالویی اضافه کرد: بخشی از رویکرد معاونت هنری نیز سوق دادن این جشنواره به سمت هنرمندان کشورهای اسلامی و جذب مشارکت بیش از پیش آنان است.

وی تأکید کرد: با توجه به موضوع اصلی جشنواره با عنوان بیداری اسلامی در رشته های کاریکاتور و نقاشی این محور تجلی یافته است.

شالویی همچنین گفت: استان گلستان نیزدر برپایی هرچه بهتر این جشنواره تلاش زیادی کرده و میزبانی به نحو مطلوب انجام شده است.

وی افزود: با توجه به اینکه دبیرخانه دائمی جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی جوانان در گلستان مستقر است و با توجه به تجارب ارزنده این استان در میزبانی از این رویداد هنری بزرگ، هیچگونه بحثی درخصوص تغییر استان مطرح نشده است.