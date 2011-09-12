اخبار کوتاه ورزشی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم شنای جانبازان و معلولان آذربایجان شرقی برای حضور در نخستین دوره مسابقات شنای جانبازان و معلولان شمال غرب کشور دوشنبه هفته جاری راهی ارومیه می شود.

در این مسابقات 85 شناگر از استانهای آذربایجان شرقی، غربی، زنجان، کردستان، اردبیل و همدان حضور دارند.

شرکت کنندگان در رشته های 50 و 100 متر کرال سینه، 50 و 100 متر کرال پشت، 50 و 100 متر قورباغه، 50 و 100 متر پروانه و 150 و 200 متر تیمی و انفرادی رقابت خواهند کرد.

10 شناگر آذربایجان شرقی احمد ملک پور، حسن روحی، علی اکبرزاده، علی اسدالهی، علیرضا سراج، علی مشایخی، مهران رشیدی، امیررضا رضوی، کاظم طهماسب و وحید کاظم پور به مربیگری رضا اکبرزاده و سرپرستی بهرام عبدیزاده در این رقابتها حضور دارند.

نفرات و تیمهای برتر این رقابتها به مسابقات قهرمانی کشور راه می یابند.

این مسابقات به مدت سه روز در استخر مجموعه ورزشی شهید رجایی ارومیه برگزار می شود.

تیم والیبال نوجوانان آذربایجان شرقی برای قهرمانی به اصفهان رفت



تیم والیبال نوجوانان آذربایجان شرقی که با سه برد و دو باخت به جمع هشت تیم برتر کشور راه یافته بود برای حضور در مرحله نهایی رقابتها و کسب مقام قهرمانی راهی اصفهان شد.

در رقابتهای گروه اول رقابتهای والیبال نوجوانان کشور به میزبانی کرج برگزار شد تیم آذربایجان شرقی به عنوان تیم دوم راهی دور نهایی شد.

مرحله نهایی رقابتها از 21 تا 25 شهریور ماه در اصفهان برگزار و سهیل آبادی فر، مهدی اصل سبدباف، رضا سلیمان وش، مجید اصغری، امیر خدایاری، آیدین سلیمی، رامین نوروزی، ابراهیم محمدی، رحمان علی فتاحی، الیار محرم زاده، مهران نوری رزی، سالار خشتگر به مربیگری سید تقی روحانی و جاوید آل جواد ترکیب تیم را تشکیل می دهند.

برنامه کامل مسابقات سرکل کبدی قهرمانی آسیا در تبریز اعلام شد

برنامه کامل مسابقات سرکل کبدی قهرمانی آسیا (کبدی دایره ای ) که از سوم تا پنجم مهرماه در تبریز برگزار می شود اعلام شد و تیم ملی نپال نیز برای حضور در اولین دوره رقابتها وارد تبریز می شود تا تعداد تیمها به هشت تیم افزایش یابد.

اولین دوره مسابقات سرکل کبدی قهرمانی آسیا از سوم تا پنجم مهرماه سال جاری در مجموعه ورزشی تختی شهر تبریز برگزار خواهد شد و برای حضور در این مسابقات هشت تیم آمادگی خود را اعلام کرده اند.

در این مسابقات تیمهای هندوستان، ایران، سری لانکا، افغانستان، در گروه الف و تیم های پاکستان، ترکمنستان، نپال و مالزی در گروه ب با هم به رقابت خواهند پرداخت و در پایان مرحله مقدماتی تیمهای اول و دوم هر گروه راهی نیمه نهایی می شوند.

برنامه کامل مسابقات بشرح زیر است:

صبح یکشنبه سوم مهرماه

گروه الف ساعت 9 صبح: هندوستان - افغانستان

گروه ب ساعت 10 صبح: پاکستان - مالزی

گروه الف ساعت 11 صبح: ایران - سریلانکا

گروه ب ساعت 12: نپال – ترکمنستان

عصر یکشنبه سوم مهر ماه

گروه ب ساعت 16: سریلانکا – هندوستان

گروه الف ساعت 17: نپال – پاکستان

گروه ب ساعت 18: ایران - افغانستان

گروه الف ساعت 19: ترکمنستان – مالزی

صبح دوشنبه چهارم مهرماه

گروه ب ساعت 9 صبح: افغانستان - سریلانکا

گروه الف ساعت 10 صبح: پاکستان – ترکمنستان

گروه ب 11 صبح: نپال - مالزی

گروه الف ساعت 12: ایران - هندوستان

عصر دوشنبه چهارم مهرماه

نیمه نهایی ساعت 16: اول گروه الف با دوم گروه ب

نیمه نهایی ساعت 17: اول گروه ب با دوم گروه الف

دوشنبه پنجم مهر ماه ساعت 10 صبح: فینال

مرند میزبان رقابتهای ووشو قهرمانی مردان کشور می شود

رقابتهای ووشو قهرمانی مردان کشور در رشته شائولین چوان به میزبانی شهرستان مرند در 24 و 25 شهریور ماه برگزار خواهد شد.

این دوره از رقابتها در رده های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در فرم های تالو و ساندا برگزار و در رقابتهای تالو در دو بخش تالو و تالوی سنتی و رقابتها ساندا در سه رده سنی و در مجموع 30 وزن برگزار خواهد شد.

در رقابتهای ساندا رده بزرگسالان ورزشکاران در اوزان 52، 56، 60، 65، 70، 75، 85، 90 و 90+، رقابتهای جوانان در اوزان 48، 52، 56، 60، 65، 70، 75 و 80 و رقابتهای نوجوانان در اوزان 28، 31، 34، 37، 40، 46، 49، 52، 56، 60 و 60+ برگزار خواهد شد.

آخرین مرحله اردوی تیم ملی سرکل کبدی کشور در تبریز آغاز شد

آخرین مرحله اردوی تیم ملی سرکل کبدی کشور جهت حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا در تبریز با حضور 15 بازیکن در تبریز آغاز شده است.

در جریان این بازدید مدیرکل تربیت بدنی آذربایجان شرقی گفت: اولین دوره رقابتهای سرکل کبدی قهرمانی آسیا در تبریز نشان از توانایی و پتانسیل بالای آذربایجان شرقی در میزبانی رقابتهای مهم آسیایی است.

در آخرین مرحله اردو هفت ورزشکار از آذربایجان شرقی، سه ورزشکار از کرمانشاه، چهار ورزشکار از خراسان رضوی و دو ورزشکار از گلستان حضور دارند.

آخرین مرحله اردوی تیم ملی سرکل کبدی ایران برای گزینش نفرات اعزامی به رقابتهای قهرمانی آسیا و جهان برگزار می شود.

به گفته مجید بهرامی سرمربی تبریزی تیم ملی سرکل کبدی بزرگسالان کشور یک نفر از جمع این 15 نفر از اردو اوت خواهد شد.

غلامحسین هادی، بهرام اسماعیل زاده، بهزام حسن زاده، یاور دادشی، بهمن ایزدیار، سعید خانی و بهنام عباسی کبدی بازان آذربایجان شرقی در آخرین اردوی تیم ملی سرکل کبدی هستند.

نفرات نهایی جهت حضور در رقابتهای سرکل کبدی قهرمانی آسیا که در مهر ماه در تبریز و رقابتهای قهرمانی جهان در هند آبان ماه برگزار خواهد شد اعزام می شوند.

هشت تیم هندوستان، ایران، سریلانکا، افغانستان، در گروه الف و تیم های پاکستان، ترکمنستان، نپال و مالزی در گروه ب با هم به رقابت خواهند پرداخت.

براساس اعلام فدراسیون کبدی کشور رقابتهای سرکل کبدی قهرمانی آسیا در تبریز از سه مهر ماه در تبریز آغاز و پنج مهر ماه با شناخت تیم برتر پایان خواهد یافت.