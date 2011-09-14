به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام خسرو تقدسی‌نیا همزمان با فرا رسیدن سال تحصیلی جدید، برنامه‌های متنوع فرهنگی این دانشگاه را تشریح کرد و گفت: با توجه به اینکه دانشجویان دانشگاه باقرالعلوم(ع) طلبه بوده و در تحصیلات تکمیلی (کار‌شناسی ارشد و دکتری) مشغول تحصیل‌اند، نیازمند برنامه‌های فرهنگی ویژه هستند که در همین راستا امسال این برنامه‌ها در پنج بخش اجرا می‌شود.



وی افزود: این بخش‌ها شامل نشست‌های علمی، فرهنگی و اخلاقی، اردوهای علمی، فرهنگی و زیارتی، برگزاری مراسم‌های ملی و مذهبی، برگزاری کلاسهای آموزشی، فرهنگی و برگزاری کلاس‌ها و مسابقات ورزشی است.



مدیر امور فرهنگی دانشگاه باقرالعلوم (ع) در خصوص نشست‌های علمی ابراز داشت: این برنامه‌ها بیشتر موضوعات روز جامعه از جمله مباحثی چون حجاب، عرفان‌های نوظهور، مکاتب انحرافی و جنبش‌های نوپدید دینی و بیداری اسلامی را در بر می‌گیرد.



وی در مورد اردو‌ها نیز اذعان داشت: به منظور افزایش نشاط روحی و علمی دانشجویان، دانش پژوهان و اساتید هر ساله سفرهای علمی، فرهنگی و زیارتی به شهر‌های مختلف و کشورهای خارجی برگزار می‌شود که امسال نیز اردوهایی در نظر گرفته شده که پس از ارائه جزئیات توسط مدیران گروه‌ها و تصویب شورا عملیاتی خواهد شد.



تقدسی‌نیا، برنامه‌های ورزشی را مدنظر قرار داد و بیان کرد: برنامه‌های ورزشی به دو محور آموزشی و مسابقات برای دانشجویان و دانش پژوهان در نظر گرفته شده است.



وی ادامه داد: برگزاری مراسم ازدواج دانشجویی، عمره دانشجویی، مراسم آغاز سال تحصیلی ۹۱-۹۰، برگزاری کلاس‌های مشاوره‌ای، استقبال از دانشجویان جدید الورود، برگزاری جشنواره هفته وحدت حوزه و دانشگاه و برگزاری نمایشگاه کتاب از دیگر برنامه‌های فرهنگی است که در طول سال تحصیلی اجرا خواهد شد.



مدیر امور فرهنگی دانشگاه باقرالعلوم(ع) تقویت مدیریت اطلاع رسانی و توسعه دانش و فناوری اطلاعات در حوزه فرهنگی دانشگاه، توانمند سازی کار‌شناسان فرهنگی دانشگاه، بهر ه گیری از پژو هش‌های کاربردی در برنامه ریزی‌های فرهنگی و فعالیت‌های فوق برنامه، نیاز سنجی و افکار سنجی دانشجویان در باره فعالیت‌های فرهنگی را از دیگر برنامه‌های مدیریت فرهنگی عنوان کرد.

