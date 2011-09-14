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۲۳ شهریور ۱۳۹۰، ۸:۵۱

در دانشگاه باقرالعلوم(ع)/

دانشجویان طلبه با جنبش‌های نو پدید دینی آشنا می‌شوند

دانشجویان طلبه با جنبش‌های نو پدید دینی آشنا می‌شوند

قم - خبرگزاری مهر: مدیر امور فرهنگی دانشگاه باقرالعلوم(ع) گفت: دانشجویان طلبه این دانشگاه در قالب برنامه‌های فرهنگی با جنبش‌های نو پدید دینی آشنا می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام خسرو تقدسی‌نیا همزمان با فرا رسیدن سال تحصیلی جدید، برنامه‌های متنوع فرهنگی این دانشگاه را تشریح کرد و گفت: با توجه به اینکه دانشجویان دانشگاه باقرالعلوم(ع) طلبه بوده و در تحصیلات تکمیلی (کار‌شناسی ارشد و دکتری) مشغول تحصیل‌اند، نیازمند برنامه‌های فرهنگی ویژه هستند که در همین راستا امسال این برنامه‌ها در پنج بخش اجرا می‌شود.

وی افزود: این بخش‌ها شامل نشست‌های علمی، فرهنگی و اخلاقی، اردوهای علمی، فرهنگی و زیارتی، برگزاری مراسم‌های ملی و مذهبی، برگزاری کلاسهای آموزشی، فرهنگی و برگزاری کلاس‌ها و مسابقات ورزشی است.

مدیر امور فرهنگی دانشگاه باقرالعلوم (ع) در خصوص نشست‌های علمی ابراز داشت: این برنامه‌ها بیشتر موضوعات روز جامعه از جمله مباحثی چون حجاب، عرفان‌های نوظهور، مکاتب انحرافی و جنبش‌های نوپدید دینی و بیداری اسلامی را در بر می‌گیرد.

وی در مورد اردو‌ها نیز اذعان داشت: به منظور افزایش نشاط روحی و علمی دانشجویان، دانش پژوهان و اساتید هر ساله سفرهای علمی، فرهنگی و زیارتی به شهر‌های مختلف و کشورهای خارجی برگزار می‌شود که امسال نیز اردوهایی در نظر گرفته شده که پس از ارائه جزئیات توسط مدیران گروه‌ها و تصویب شورا عملیاتی خواهد شد.

تقدسی‌نیا، برنامه‌های ورزشی را مدنظر قرار داد و بیان کرد: برنامه‌های ورزشی به دو محور آموزشی و مسابقات برای دانشجویان و دانش پژوهان در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: برگزاری مراسم ازدواج دانشجویی، عمره دانشجویی، مراسم آغاز سال تحصیلی ۹۱-۹۰، برگزاری کلاس‌های مشاوره‌ای، استقبال از دانشجویان جدید الورود، برگزاری جشنواره هفته وحدت حوزه و دانشگاه و برگزاری نمایشگاه کتاب از دیگر برنامه‌های فرهنگی است که در طول سال تحصیلی اجرا خواهد شد.

مدیر امور فرهنگی دانشگاه باقرالعلوم(ع) تقویت مدیریت اطلاع رسانی و توسعه دانش و فناوری اطلاعات در حوزه فرهنگی دانشگاه، توانمند سازی کار‌شناسان فرهنگی دانشگاه، بهر ه گیری از پژو هش‌های کاربردی در برنامه ریزی‌های فرهنگی و فعالیت‌های فوق برنامه، نیاز سنجی و افکار سنجی دانشجویان در باره فعالیت‌های فرهنگی را از دیگر برنامه‌های مدیریت فرهنگی عنوان کرد.
 

کد مطلب 1407157

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