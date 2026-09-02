به گزارش خبرنگار مهر، کاوه اسفندیاری بعدازظهر چهارشنبه در کارگاه آموزشی پیشگیری از وقوع جرم و سرقت که با حضور جمعی از ماموستایان و خدام مساجد شهرستان و با هدف افزایش آگاهی آنان نسبت به راهکارهای پیشگیری از جرائم برگزار شد، اظهار کرد: در این کارگاه موضوعاتی همچون ارتقای امنیت مساجد، شیوه‌های پیشگیری از وقوع جرم و نقش متولیان مساجد در تأمین امنیت محلات مورد بررسی قرار گرفت.

اسفندیاری با اشاره به اهمیت رویکرد امنیت محله‌محور ادامه داد: روش‌های پیشگیری از جرم، نحوه تأمین امنیت مساجد و محلات در شرایط بحرانی و راهکارهای مقابله با جرائم و آسیب‌های اجتماعی از دیگر محورهای مطرح شده در این نشست تخصصی بود.

رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان سنندج با بیان اینکه مساجد می‌توانند در افزایش مشارکت اجتماعی و کاهش آسیب‌های محلات نقش‌آفرین باشند، گفت: برگزاری نشست‌های تخصصی در هفته وقف فرصتی برای شناسایی و بررسی مسائل اجتماعی و استفاده هدفمند از ظرفیت مساجد و بقاع متبرکه در مسیر افزایش آگاهی عمومی است.

وی آموزش و توانمندسازی خدام و ماموستایان مساجد را از محورهای مهم این برنامه‌ها دانست و تصریح کرد: افزایش آگاهی متولیان مساجد درباره شیوه‌های پیشگیری از جرائم می‌تواند به ارتقای امنیت این اماکن و محلات پیرامونی کمک کرده و زمینه تعامل مؤثرتر میان مساجد و مجموعه انتظامی را فراهم کند.

اسفندیاری خاطرنشان کرد: اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سنندج در هفته وقف، برنامه‌های تخصصی مختلفی را با محوریت مسائل فرهنگی و اجتماعی، پیشگیری از آسیب‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت وقف و مساجد برای خدمت‌رسانی بیشتر به جامعه دنبال می‌کند.