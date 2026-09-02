برخورد قضایی با پرونده ارتشاء در رضوانشهر؛ ۶ نفر بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، امین بشری با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی اقدامات اطلاعاتی و قضایی صورت‌گرفته پیرامون یک پرونده مالی، ۶ نفر در این شهرستان با دستور قضایی بازداشت شدند.

وی تصریح کرد: یک دهیار، یک کارمند بخشداری پره‌سر، دو کارشناس شاغل در ادارات جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن و همچنین دو نفر که در این پرونده به‌عنوان تسهیل‌کننده فعالیت داشته‌اند، دستگیر شدند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رضوانشهر گفت: این اقدام در راستای بررسی ابعاد مختلف پرونده و برخورد قانونی با تخلفات و جرائم مرتبط با ارتشاء انجام شده و تحقیقات مقدماتی پرونده برای روشن شدن ابعاد موضوع و بررسی نقش احتمالی سایر افراد مرتبط ادامه دارد.

وی ضمن تأکید بر ضرورت صیانت از سلامت نظام اداری، اعلام کرد: برخورد قانونی با فساد و سوءاستفاده از موقعیت اداری با جدیت در دستور کار دستگاه قضایی شهرستان قرار دارد.