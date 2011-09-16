برگزاری همایش پیاده روی در طالقان برگزار می شود

وحید دبیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به مناسبت روز تعاون هیئت روستائی و عشایری طالقان در نظر دارد همایش بزرگ پیاده روی و ورزش همگانی را به همراه بازیهای بومی و محلی در این شهرستان برگزار کند.

این مسئول اضافه کرد: مسابقات طناب کشی، دو و میدانی، کمربند بازی و... از جمله بازهای بومی و محلی شهرستان طالقان است.

رئیس اداره امور جوانان و ورزش طالقان همچنین بیان کرد: به مناسبت روز ورزش و جوانان نیز تور تفریحی همراه با ماشینهای دو دفرانسیل از محل منطقه پایین طالقان به شهرستان الموت استان قزوین برگزار می شود.

وی گفت: حرکت این تور تفریحی روز شنبه بیست و ششم شهریورماه است و این تور ساعت هفت صبح امروز از مقابل پمپ بنزین شهر طالقان آغاز شد.