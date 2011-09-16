رتبه دانشگاه امیرکبیر در تولیدات علمی/ سامانه اطلاع رسانی به والدین دانشجویان

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رهایی امروز جمعه 25 شهریورماه در ششمین گردهمایی اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به آغاز سال تحصیلی این دانشگاه در 19 شهریورماه، گفت: با وجود آنکه کلاسهای رسمی دانشگاهها یک هفته پیش از شروع مهرماه آغاز می شود اما با همت روسا و استادان، کلاسهای درس دانشگاه صنعتی امیرکبیر روز شنبه 19 شهریورماه آغاز به کار کرد و تمام کادر آموزشی دانشگاه امیرکبیر در صدد هستند تا اهداف آموزشی این دانشگاه به نتیجه برسد و نیمسال دوم تحصیلی را با زمانبندی مطلوبی آغاز کنیم.

رئیس دانشگاه امیرکبیر به یک نکته مهم در ارتباط با کسب یک مقام این دانشگاه، تاکید کرد: ما برای نخستین بار رتبه اول را میان دانشگاههای فنی و مهندسی از نظر تولیدات علمی به دست آوردیم.

رهایی همچنین به حجم قراردادهای دانشگاه امیرکبیر با بخش صنعت اشاره کرد و گفت: به عنوان یک دانشگاه صنعتی وظیفه داریم تا با صنعت کشور ارتباط قوی تری داشته باشیم، هرچند در این میان برخی دانشکده های ما از جمله علوم چندان فعال عمل نکرد اما رشد قراردادهای سایر دانشکده ها از جمله فنی و مهندسی با بخش صنعت قابل توجه است.

وی با اشاره به شعار دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سند چشم انداز، گفت: آنچه مبنای توسعه است تحقق توسعه در علم و فناوری است و شعار دانشگاه امیرکبیر در سند چشم انداز، دانشگاه فعال، فراگیر و نوشونده اعلام می شود.

رئیس دانشگاه امیرکبیر در ادامه سخنانش، گزارشی از فعالیتهای آموزشی و فرهنگی این دانشگاه نیز ارائه داد و در بخش ارائه گزارش آموزشی به مواردی از جمله برگزاری دوره های الکترونیک در چهار شهر کشور از جمله ماهشهر، گرمسار، بندرعباس و تهران، افزایش پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی، تغییر شیوه پذیرش دکتری و راه اندازی رشته های مختلف تحصیلی اشاره کرد.

رهایی در ارائه گزارش آموزشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر به هیئت علمیهای این دانشگاه نیز اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از مسائل مهم که زیربنای توسعه محسوب می شود، حضور هیئت علمی خلاق در دانشگاه است. در سال تحصیلی گذشته تا امروز با تلاش دانشکده ها و در چارچوب آیین نامه جذب اعضای هیئت علمی، 46 عضو به اعضای هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر افزوده شد.

به گفته رهایی، تاکنون 30 حکم برای 30 نفر از اعضای هیئت علمی صادر شده و حکم 16 نفر باقیمانده در انتظار ردیف است.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر در بخش دیگر سخنان خود در ششمین گردهمایی اعضای هیئت علمی این دانشگاه، گزارشی کوتاه از فعالیتهای صورت گرفته و برنامه های آینده فرهنگی این دانشگاه داد و اظهار داشت: سند چشم انداز فرهنگی به عنوان یک رونما و فرهنگ دانشگاه امیرکبیر مطرح شد که در 13 مهرماه سال 88 به تصویب شورای فرهنگی دانشگاه رسید.

وی ادامه داد: مهمترین برنامه ای که دانشگاه امیرکبیر در این چند سال پیگیری می کند افزایش ارتباط با والدین دانشجویان است، به همین منظور خانواده های دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر از سال گذشته یک رمزعبور و شناسه کاربری دریافت کردند تا بتوانند با ورود به سامانه دانشگاه از وضعیت آموزشی فرزندان خود مطلع شوند.

رهایی همچنین به تشکیل 18 انجمن علمی اشاره کرد و گفت: 18 انجمن علمی در دانشگاه فعال است و در آینده ای نزدیک این انجمنها به سمت انجام پروژه های تحقیقاتی و تجاری سازی پیش می روند.