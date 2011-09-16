به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمد آفتابی در جریان بازدید از روند برگزاری جشنواره قرآنی مدهامتان در کرمانشاه، اظهارداشت: دبیرخانه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد مسابقات قرآنی مدهامتان را شایسته برگزار کرده و با توجه به ظرفیت بالای کانون‌های فرهنگی، هنری مساجد استان در سطح بسیار عالی و مطلوبی قرار داشت.

وی افزود: ارتقاء کمی و کیفی جشنواره مدهامتان بایستی مدنظر باشد و باید جوانان را به سمت و سوی قرآن کریم سوق دهیم که یکی از راهکارهای اساسی جهت نیل به این هدف مقدس است و سوق دادن نهادهای مختلف در بهره‌گیری از چهره‌های فعال قرآنی است.

حجت‌الاسلام آفتابی با اشاره به برگزاری این دوره از مسابقات در هفت رشته قرائت، ترتیل، حفظ، اذان، حمد و سوره و صحیح خوانی اذکار نماز، مفاهیم قرآن کریم و نهج‌البلاغه، گفت: صحیح خوانی اذکار نماز یکی از مسائلی است که ضرورت آن در جامعه به صورت ویژه دیده می‌شود و برگزاری این رشته از مسابقات می‌تواند موجب اشاعه و ترویج هرچه بیشتر فرهنگ قرآنی شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، تصریح کرد: با ارتقاء سطح جشنواره بی شک این مسابقات در سطح کشور می‌تواند بازخوردهای مناسبی داشته باشد.

وی با تأکید بر گردآوری بانک اطلاعاتی از نخبگان و فعالان قرآنی استان، یادآور شد: در صورت تحقق این مهم، زمینه به کارگیری نخبگان قرآنی در نهادهای مختلف استان و بسط و گسترش هر چه بیشتر فرهنگ قرآنی در جامعه فراهم می‌شود.

حجت‌الاسلام آفتابی تاکید کرد: دبیرخانه کانون‌های فرهنگی، هنری مساجد استان کرمانشاه به عنوانی نهادی تأثیرگذار و مرتبط با چهره‌های برجسته و نخبه دینی می‌تواند با گردآوری بانک اطلاعاتی از موذنین، قاریان، تالیان و حافظان استان به عنوان الگویی برای سایر استان‌ها نسبت به معرفی چهره‌های قرآنی جهت بهره‌گیری از آنان در برنامه سازی‌های صداو سیما، پخش زنده اذان و تلاوت در شبکه استانی و سایر برنامه های تأثیرگذار دینی و فرهنگی در نهادها و دستگاه‌های اجرایی استان اقدام نماید.