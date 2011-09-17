ایران مقصد گردشگری چین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، رئیس سازمان میراث فرهنگی درباره توسعه صنعت توریسم در کشور گفت: امروز در دنیا گردشگری یک صنعت تلقی می‌شود یعنی برای اینکه به بهره وری برسد، ارزش افزوده اقتصادی ایجاد کند و به نوعی ضریب تاثیر در جی دی پی یا تولید ناخالص داخلی بیشتر شود معمولا باید تابع قواعد و ضوابط صنعتی شدن این حوزه شود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، تصریح کرد: در این چارچوب اولین اقدامی که انجام می دهیم و به نوعی توسعه اقدامات گذشته است، بحث توسعه ورود گردشگر به داخل از طریق تورها و آژانس های گردشگری و ایجاد انگیزه و زمینه سازی موفق شدن مشوق ها در این زمینه است تا بتوانند گردشگران بیشتری را وارد ایران کنند.

احمدزاده بیان کرد: به ویژه با پیگیری هایی که توسط سازمان میراث فرهنگی و وزارت خارجه به عمل آمد، ایران در کشور چین در فهرست کشورهایی قرار گرفت که به شکل منظم و سیستماتیک و در قالب تور، گردشگران خود را وارد ایران می کنند. ما به چین به عنوان یک فرصت مهم و اقتصادی و فرهنگی نگاه می‌کنیم و تاکیدمان در توسعه گردشگری بروی برجسته کردن و ظرفیت سازی در کشورهای پیرامون است.

وی افزود: به عنوان مثال در کشورهای عضو اکو یا کشورهای حاشیه خلیج فارس، کشورهای منطقه و کشورهای عضو OIC سازمان کنفرانس اسلامی که با آنها پیوندهای اقتصادی، تاریخی و فرهنگی داریم، بنا داریم آژانس های گردشگری چه در طرف ایرانی و چه در طرف خارجی حتما برنامه ریزی لازم را برای ورود گردشگر داشته باشند.

احمد زاده اظهار امیدواری کرد: در صنعت گردشگری به سمت تسهیل مناسبات فی مابین کشورها چه از حیث صدور روادید و مسائلی از این دست برای ایجاد انگیزه بالاتر حرکت کنیم.

رئیس سازمان میراث فرهنگی اظهار داشت: به گردشگری اصطلاحا صادرات نامرئی گفته می شود و به میزانی که ما بر مولفه توسعه گردشگری بین المللی یا ورود گردشگران خارجی به داخل کشور تاکید می‌کنیم به همان میزان بر ارزش افزوده اقتصادی به نوعی اضافه خواهد شد و سهم گردشگری در جی دی پی ارتقا پیدا خواهد کرد.

پروژه‌های باستان شناسی همچنان مطابق روال قبل ادامه دارد

وی با رد ادعاهایی درباره توقف بیشتر پروژه‌های بزرگ باستان‌شناسی، اظهار داشت: در پروژه‌های باستان شناسی به معنای کاوش ها و حفاری ها، طبق ضوابط و استانداردها و حسب تعاریفی که سازمان به جهت تکالیف قانونی خود دارد، عمل می‌شود.

احمدزاده کرمانی افزود: البته تاکید ما طی این مدت این بوده که ضوابط و استانداردها، هم در کاوش های علمی و هم در مطالعات و حفاری ها با دقت عمل بیشتری صورت گیرد. شاید یک مقداری بررسی ها، مطالعات بیشتر، استاندارد سازی و ملاحظات از این دست باعث شده که برخی تلقی کنند که ما سرعت کار را کم کرده ایم اما این پروژه ها همچنان مطابق روال قبل ادامه دارد.