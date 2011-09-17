کتاب ضدصهیونیستی «لوکلزیو» سه سال در نوبت چاپ

سجاد تبریزی، مترجم این کتاب در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: لوکلزیو در این کتاب مواضع ضداسرائیلی و ضد صهیونیستی خود را بیان می‌کند؛ داستان کتاب درباره دو دختر، یکی یهودی و فرانسوی و دیگری مسلمان و فلسطینی است که نویسنده آنها را بر سر موضوعی مشترک باهم تلاقی می‌دهد.

وی افزود: داستان این کتاب در سال 1948 در فلسطین اتفاق می‌افتد؛ دختر یهودی پس از جنگ جهانی دوم از فرانسه آواره و عازم سرزمین موعود یا همان اسرائیل کنونی می‌شود و در همین زمان دختر فلسطینی در شهر عکا در خانه‌ای زیبا همراه با خانواده‌اش زندگی می‌کند.

این مترجم با اشاره به نقطه عطف رمان «ستاره سرگردان» گفت: یک روز از طرف سازمان ملل به آنها (خانواده دختر فلسطینی) گفته می‌شود که به مدت سه روز این شهر را خالی کنند و آنها هم ناچار آواره و بعد از 5 سال زندگی در اردوگاه، عازم اردن می‌شوند. لوکلزیو سرنوشت این دو دختر را که در راه این دو دختر با هم برخورد می‌کنند، روبروی هم قرار می‌دهد.

به گفته وی، لوکلزیو این رمان را در سال ۱۹۹۲ میلادی و با عنوان اصلی (فرانسوی) «Étoile errante» (ستاره دنباله‌دار) منتشر کرده و الان سه سال است که انتشارات چشمه کتاب 350 صفحه‌ای را با عنوان «ستاره سرگردان» برای اخذ مجوز به اداره کتاب وزارت ارشاد سپرده و هنوز جوابی نگرفته است.

سجاد تبریزی، پیشتر هم با همکاری رضا داوودی کتاب «دیاری دیگر» از همین نویسنده فرانسوی را به فارسی برگردانده بود که انتشارات «کتاب روشن» آن را روانه بازار کرد.

ژان ماری گوستاو لوکلزیو، از نویسندگان پرکار معاصر فرانسه است. وی تا سال 2008 که برنده جایزه ادبی نوبل شد، بیش از چهل عنوان رمان، داستان کوتاه و مجموعه رسالات و مقالات منتشر کرده بود. رمان‌های «بیابان» با ترجمه آزیتا همپارتیان و «ترجیع گرسنگی» با ترجمه مهستی بحرینی از دیگر آثار منتشرشده لوکلزیو در ایران هستند.

لوکلزیو از جمله نویسندگان مطرحی است که به صراحت از حق مشروع فلسطینی‌ها برای زندگی آزاد در سرزمین مادری خود، دفاع کرده است.

وی در گفتگویی تاکید کرده بود: ‏فلسطینی‌ها بالاخره این سرزمین را از آن خود می‌کنند. همه چیز آرام خواهد شد و توازن به منطقه بازخواهد ‏گشت و صلح در این سرزمین حکمفرما می‌شود. چرا که آنچه انسان به دنبال آن است، صلح است، نه جنگ.‏

به گفته وی «امید فلسطین به مردم ‏فلسطین است؛ مردمی که هر روز در این سرزمین زندگی خود را می‌گذرانند. آنها هستند که صلح را به دست می‌آورند».