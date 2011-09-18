شهدای ترور بزرگترین سند انحراف دشمنان اسلام است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام مسعود صفی یاری ضمن گرامیداشت دومین سالگرد شهادت مظلومانه ماموستا شیخالاسلام، نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری و ماموستا برهان عالی به دست عوامل مزدور، اظهارداشت: شهدای ترور تابلوی رسوایی مدعیان دروغین دفاع از مردم و بزرگترین سند انحراف دشمنان و بدخواهان هستند.
وی با اشاره به اینکه کشور ما به ویژه کردستان مظلوم بیش از پیش به آرامش و همدلی نیاز دارد، افزود: دشمنان با اقدامات ناجوانمردانه سرمایههای معنوی و خدمتگزاران راستین مردم را به شهادت رسانده و جیره خواری خود از استکبار به سرکردگی آمریکای جنایتکار را ثابت کردهاند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان ادامه داد: تروریست آیینه تمام نمای شرارت به جهالت و اختلالات روانی است که تحمل رشد و تعالی جامعه و آرامش انسانها را ندارد و به همین دلیل با روی آوردن به این حرکت ضد بشری و غیرقابل قبول توطئه های خود را اجرایی می کند.
حجتالاسلام صفی یاری به وظیفه روحانیون در برابر دشمنان و توطئههای آنها اشاره کرد و یادآور شد: حمایت و دفاع از دین مبین اسلام و حفظ ارزشهای اسلامی وظیفه و رسالت اصلی روحانیون است و باید با روشنگر و حضور خود در صحنه در مقابل توطئه های دشمن ایستادگی کنند.
وی بیان کرد: باید مردم را با دین و مذهب خودشان آشنا کرد تا گرفتار توطئه دشمنان و فرقههای نوظهور نشوند که در راستای اجرایی کردن این مهم روحانیون نقش و جایگاه ویژه ای دارند.
در شهریور ماه سال 88 و به دست عوامل ضد انقلاب و گروه های تندرو مذهبی طی یک هفته دو تن از روحانیون برجسته استان کردستان ترور و به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.
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