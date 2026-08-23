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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۳۲

بهره‌برداری از ۱۵ مگاوات انرژی خورشیدی در اردکان

بهره‌برداری از ۱۵ مگاوات انرژی خورشیدی در اردکان

یزد – معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری یزد از افتتاح پنج نیروگاه خورشیدی با ظرفیت مجموع ۱۵ مگاوات در شهرستان اردکان همزمان با هفته دولت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا علمدار یزدی پیش از ظهر یکشنبه در آیین بهره‌برداری از نیروگاه‌های خورشیدی در منطقه ترک‌آباد اردکان اظهار داشت: همزمان با هفته دولت، پنج نیروگاه خورشیدی ۳ مگاواتی تولید در توزیع، با هدف تقویت شبکه برق استان و کاهش ناترازی انرژی وارد مدار شد.

وی افزود: این پروژه با سرمایه‌گذاری سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق و مشارکت بخش خصوصی و شرکت توزیع نیروی برق استان یزد، در زمینی به وسعت ۲۳ هکتار اجرا شده است.

علمدار یزدی با اشاره به مشخصات فنی این طرح تصریح کرد: با نصب ۲۱ هزار و ۱۸۰ پنل خورشیدی در این مجموعه، ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر استان به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته که نقش مؤثری در تأمین برق پایدار بخش‌های صنعتی و خانگی منطقه خواهد داشت.

معاون اقتصادی استاندار یزد در پایان خاطرنشان کرد: توسعه نیروگاه‌های مقیاس کوچک و تجدیدپذیر، از اولویت‌های استان در راستای حمایت از صنایع و افزایش تاب‌آوری شبکه توزیع است که با جدیت دنبال می‌شود.

کد مطلب 6924886

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    نظرات

    • زهرا IR ۲۳:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۱
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      پاسخ
      انشالله مشکل بی برقی حل بشه

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