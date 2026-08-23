به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا علمدار یزدی پیش از ظهر یکشنبه در آیین بهرهبرداری از نیروگاههای خورشیدی در منطقه ترکآباد اردکان اظهار داشت: همزمان با هفته دولت، پنج نیروگاه خورشیدی ۳ مگاواتی تولید در توزیع، با هدف تقویت شبکه برق استان و کاهش ناترازی انرژی وارد مدار شد.
وی افزود: این پروژه با سرمایهگذاری سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق و مشارکت بخش خصوصی و شرکت توزیع نیروی برق استان یزد، در زمینی به وسعت ۲۳ هکتار اجرا شده است.
علمدار یزدی با اشاره به مشخصات فنی این طرح تصریح کرد: با نصب ۲۱ هزار و ۱۸۰ پنل خورشیدی در این مجموعه، ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر استان به میزان قابلتوجهی افزایش یافته که نقش مؤثری در تأمین برق پایدار بخشهای صنعتی و خانگی منطقه خواهد داشت.
معاون اقتصادی استاندار یزد در پایان خاطرنشان کرد: توسعه نیروگاههای مقیاس کوچک و تجدیدپذیر، از اولویتهای استان در راستای حمایت از صنایع و افزایش تابآوری شبکه توزیع است که با جدیت دنبال میشود.
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