به گزارش خبرنگار مهر، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی برای شرکت در اجلاس پائیزه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به آمریکا سفر کرد. سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در اولین ساعات فردا سه شنبه برای شرکت در این اجلاس عازم این کشور خواهد شد.

پیش از این حسینی اعلام کرده بود که اطلاع رسانی در مورد اختلاس 3 هزار میلیاردی توسط 3 نفر یعنی رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و وزیر اطلاعات صورت گیرد و سایر افراد در دولت و بانکها نیز باید به این امر پایبند باشند.

بنابراین به نظر می رسد که با سفر و حضور وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی برای اجلاس مذکور به عنوان دو تن از افرادی که قرار است اطلاع رسانی در مورد اختلاس بزرگ بانکی توسط آنها صورت گیرد، اطلاع رسانی از آمریکا انجام خواهد شد.

در همین حال، رئیس کل این بانک در راس هیئتی بلند پایه از مقامات اقتصادی کشور برای شرکت در اجلاس پائیزه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به آمریکا سفر کرد.

نشست مشترک صندوق بین المللی پول (IMF) و گروه بانک جهانی (World Bank Group) همه ساله در دو نوبت برگزار می‌شود، که طی آن از تمامی روسای کل بانک های مرکزی و وزرای اقتصادی و دارایی کشورهای عضو دعوت به عمل می‌آید.

اجلاس بهاره در اواخر فروردین ماه و اجلاس پائیزه (سالانه) به طور معمول اواسط مهرماه در واشنگتن برگزار می گردد و هر سه سال یک بار نیز یکی از کشورهای عضو به عنوان میزبان اجلاس سالانه تعیین می‌شود. در اجلاس پاییزه امسال نیز که طی روزهای 28 شهریور تا 4 مهرماه سال جاری برگزار می شود، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و هیئت همراه به منظور شرکت در اجلاس یاد شده عازم واشنگتن شدند.

از مهمترین نشستهای این اجلاس، می توان به میزگردهای اقتصادی با حضور مقامات ارشد صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، نشست وزرا و روسای کل گروه 24، نشست معاونین گروه 24، اجلاس کمیته پولی و مالی بین المللی (IMFC) و کمیته توسعه (DC) اشاره نمود.

حضور مقامات بانکی و اقتصادی کشورها در این اجلاس فرصت مناسبی را فراهم می‌آورد، تا ملاقات هایی میان روسای کل و سایر اعضای هیئت های اعزامی از کشورهای مختلف در راستای افزایش ارتباط و همکاری های بانکی و اقتصادی فیمابین صورت گیرد.

قرار است جناب بهمنی، در حاشیه جلسات یاد شده، ملاقات هایی با مسئولین ارشد بانک های مرکزی کشورهای مختلف پیرامون موضوعات مورد علاقه و گسترش همکاری های بانکی، اقتصادی و منطقه‌ای داشته باشد. در این راستا، جلسه‌ای نیز بین هیئت بانک مرکزی و مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول و همچنین رئیس و کارشناسان اداره خاورمیـانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول برگزار خواهد شد.