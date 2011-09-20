خطر در کمین گردشگران بیشه/ سفر طبیعت گردان با قطار باری!

به گزارش خبرنگار مهر، آبشار بیشه یکی از آبشارهای زیبای استان لرستان است. این آبشار در دل کوههای زاگرس در شهرستان دورود قرار گرفته است و فاصله آن تا شهر دورود ۳۵ کیلومتر است. این آبشار در کنار راه آهن تهران - خوزستان و در نزدیکی ایستگاه بیشه قرار گرفته است و از این رو پذیرای مسافران نیز است.

بیشه یکی از نادرترین و زیباترین آبشارهای لرستان

این آبشار با چشم اندازی زیبا یکی از نادرترین و زیباترین آبشارهای استان لرستان است. ارتفاع آبشار ۴۸ متر تا نقطه برخورد با زمین است و ۱۰ متر نیز از آنجا تا وصل شدن به رودخانه سزار است و عرض تاج آبشار ۲۰ متر است.

در بالای آبشار، روبروی ایستگاه، چشمه‌های پر آب متعددی دیده می‌شود که از دل کوه می جوشند و زمزمه کنان از وسط ایستگاه قطار گذشته و آبشار بیشه را تشکیل می دهند. هوای خنک و با طراوت، سرسبزی و شادابی کوههای بلند و دلنشین بیشه را به یک منطقه دیدنی و جذاب برای گردشگران تبدیل کرده است.

از شهرستان دورود به طرف آبشار، مناطق دیدنی در کنار رودخانه سزار وجود دارد که می توان به آبشارهای فصلی و دائمی، آبشارهای یخی در زمستان و درختان متنوع اشاره کرد. فاصله این آبشار دیدنی تا خرم آباد از طریق جاده 64 کیلومتر است ولی عمده گردشگران از طریق راه آهن دورود به این آبشار زیبا سفر می کنند.

بیشه میزبان گردشگران خسته از گرمای تابستان

آبشار بیشه در طول فصل تابستان امسال با توجه به گرمای کم سابقه هوا میزبان طبیعت گردان و مسافرانی از جای جای کشور بود به طوریکه این آبشار به یکی از گردشگر پذیرترین جاذبه های طبیعی لرستان تبدیل شده بود.

از سوی دیگر پیگیریهای استانداری و مدیریت ارشد استان برای ساماندهی این آبشار زیبا، نورپردازی، احداث راه دسترسی و دیگر امکانات رفاهی و تفریحی روند جذب گردشگر به این آبشار دیدنی را امسال با رشد قابل توجهی مواجه کرد.

با این اوصاف از جمله دغدغه هایی که همواره در مکان های طبیعی که میزبان مسافران است، وجود دارد بی توجهی برخی گردشگران به موارد مختلف از جمله حفظ طبیعت و آلوده نکردن محیط زیست است به طوریکه در این آبشار دیدنی نیز در بسیاری از موارد شاهد به جا ماندن زباله ها هستیم که باید فرهنگ سازی لازم در این زمینه صورت گیرد.

گردشگری و تجربه سواری با قطار باری!

از سوی دیگر گردشگران آبشار بیشه که به طور عمده به وسیله قطار به این محل سفر می کنند در برخی موارد به دلیل عجله ای که برای برگشت دارد در انتظار قطار مسافربری نمی مانند و با سوار شدن به قطارهای باری - آن هم در حین حرکت - زمینه مخاطرات جانی و صدمات جسمی برای خود و اعضای خانواده خود را فراهم می کنند.

این در حالیست که مسیر گردشگرپذیر بیشه در طول روز پذیرای دست کم 7 قطار مسافربری است که در برهه های مختلف روز در ایستگاه بیشه توقف می کنند ولی متاسفانه برخی از طبیعت گردان با بی توجهی نسبت به این امر به جای صبر برای رسیدن قطار مسافربری از قطارهای باری که در این مسیر تردد دارند استفاده می کنند که این موضوع اعتراض نیروهای راه آهن را نیز به دنبال داشته است.

تقاضای گردشگران برای اختصاص قطار گردشگری به بیشه

برخی از گردشگران معتقدند اگر آبشار بیشه به عنوان یکی از گردشگر پذیرترین جاذبه های لرستان دارای قطار گردشگری باشد این معضل رفع خواهد شد در حالیکه مسئولان امر معتقدند که راه اندازی قطار گردشگری در این مسیر خود مشکلات مضاعفی برای مسیر و خط آهن به دنبال دارد.

مدیر کل راه آهن لرستان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر به طور متوسط روزانه 7 قطار مسافربری در ایستگاه بیشه توقف دارد که گردشگران می توانند با تنظیم برنامه های خود به راحتی از این قطارها استفاده کنند.

عبدالکریم درویش زاده با اشاره به حرکت 3 قطار محلی در صبح و بعد از ظهر در این مسیر، عنوان کرد: این قطار در زمانهای مختلف روز در ایستگاه بیشه توقف دارد و مردم می توانند از این قطارها استفاده کنند.

وی ادامه داد: این در حالیست که روزانه دو قطار مسافربری عادی ما از سمت تهران به جنوب در این مسیر تردد دارند که در ایستگاه بیشه توقف می کنند و گردشگران می توانند از این قطار هم استفاده کنند.

مدیر کل راه آهن لرستان با تاکید بر اینکه همه قطارهای عادی ما برای رفاه حال گردشگران در ایستگاه بیشه توقف دارند، عنوان کرد: همچنین قطارهای فوق العاده نیز که در طول روز در این مسیر حرکت دارند به جابجایی گردشگران بیشه کمک می کنند.

توقف دست کم 7 قطار مسافربری در ایستگاه بیشه در طول روز

درویش زاده معتقد است که گردشگران به خاطر عجله بدون توجه به موارد ایمنی به قطارهای باری سوار می شوند، یادآور شد: این موضوع مشکلاتی را برای راه آهن و پرسنل آن نیز به وجود آورده و مورد اعتراض ما نیز قراردارد.

وی با تاکید بر اینکه در مسیر بیشه از 8 صبح تا 8 شب قطار مسافربری در تردد است، تصریح کرد: به طور میانگین در طول روز بین 7 تا 8 قطار محلی، عادی و فوق العاده در مسیر راه آهن بیشه به شهرستان دورود در حرکت است.

مدیرکل راه آهن لرستان ادامه داد: این در حالیست که برخی از گردشگران عجله می کنند و بدون تنظیم وقت خود برای استفاده از قطارهای مسافربری در حین حرکت قطارهای باری سوار این قطارها می شوند که این امر برای ما مسئله ساز شده است.

سوار شدن گردشگران به قطارهای باری ممنوع است/ احتمال مخاطرات جانی

درویش زاده با تاکید بر اینکه گردشگران اصلا مجاز به این کار نیستند، بیان داشت: این امر موجب شده است که برخی از گردشگران در طول مسیر با کشیدن ترمز قطارهای باری در روند حرکت این قطارها اختلال ایجاد کنند که این امر با توجه به اشغال خط بر روند حرکت دیگر قطارها هم تاثیرگذار است.

وی با تاکید بر اینکه اگر برای قطارهای باری سانحه ای رخ دهد به طور قطع برای گردشگران مخاطرات جانی در پی خواهد داشت، تصریح کرد: این در حالیست که مطابق قانون سوار شدن مسافر به قطارهای باری ممنوع است و افرادی که دچار سانحه شوند مقصر اعلام می شوند.

مدیرکل راه آهن لرستان ادامه داد: تاکنون بارها از طریق نیروی انتظامی موضوع را پیگیری کرده ایم ولی متاسفانه گردشگران به این موضوع بی توجه هستند.

اختصاص قطار گردشگری به بیشه و مشکلات آن

درویش زاده پیرامون درخواست گردشگران برای اختصاص قطار محلی به این مسیر گردشگرپذیر نیز گفت: اختصاص دادن قطار خاص به مسیر بیشه مشکلاتی به لحاظ ترافیکی برای راه آهن دارد.

وی معتقد است با توجه به تردد قطارهای مسافربری در مسیر بیشه اختصاص قطار خاص ضرورتی ندارد، ادامه داد: در شرایطی که محور لرستان به عنوان مسیر استراتژیک تهران به جنوب دارای ترافیک سنگینی است اختصاص قطار به مسیر بیشه امکان پذیر نیست.

مدیرکل راه آهن لرستان بیان داشت: اگر قرار باشد قطار خاصی به مسیر بیشه اختصاص داده شود این قطار در طول روز به طور کامل مسیر را اشغال می کند که این امر در روند حرکت قطارهای باری و مسافری شمال به جنوب و بحث تعمیرات خطوط اختلال ایجاد خواهد کرد.

اختصاص قطار به بیشه در اختیار مدیریت ارشد راه آهن است

درویش زاده یادآور شد: با این اوصاف اختصاص قطار خاص به این مسیر در اختیار اداره کل راه آهن لرستان نیست و به مدیریت ارشد راه آهن کشور برمی گردد که در صورتیکه وی صلاح بداند این امر شدنی است.

به هر حال عملکرد برخی از گردشگران در استفاده از قطارهای باری و سوار شدن به این قطارها در حین حرکت نه تنها به لحاظ قانونی ممنوع است بلکه مخاطرات جانی را نیز برای گردشگران به دنبال خواهد داشت که این امر باید مورد توجه طبیعت گردان قرار گیرد.

این در حالیست که عمده سوانح در خطوط راه آهن برای قطارهای باری رخ می دهد و همین امر ضرورت نظارت بیشتر بر روند کنونی را روشن می سازد.

از سوی دیگر هرچند که اختصاص قطار خاص به گردشگران بیشه به عنوان یکی از گردشگر پذیرترین جاذبه های لرستان با مشکلات خاص خود مواجه است ولی شاید برای فصل بهار و تابستان به عنوان فصل پرمسافر بیشه بتوان به صورت محدود اقدام به راه اندازی قطار گردشگری کرد.

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گزارش: زهرا حسینی

عکس: سجاد پویا