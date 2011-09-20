تصاویر دردناک کودکان گرسنه/ سومالی یکی از بدترین کشورها برای زنان

کمیسر ارشد حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرده که در جریان درگیریهای وحشیانه میان دولت انتقالی با حمایت کشورهای غربی و سربازان اتحادیه آفریقا و گروههای مسلح به خصوص اعضای گروه الشباب و در پی بدترین قحطی و خشکسالی در این کشور در دهه های گذشته بیش از 200 هزار نفر تنها در دو ماه اخیر آواره شدند و صدها نفر کشته و زخمی شدند.

آژانس پناهندگان سازمان ملل نیز چهار اردوگاه را در مرز اتیوپی با سومالی برای اسکان آوارگان که شمار آنها به بیش از 120 هزار نفر رسیده تاسیس کرده است. گفته می شود که قحطی و گرسنگی زندگی حدود 12 میلیون نفر را در شاخ آفریقا تحت تاثیر قرار داده است.

موسسه "تامسون رویترز" در پژوهشی اعلام کرد که افغانستان بدترین مکان برای زنان بوده و پس از آن هند، کنگو، پاکستان و سومالی در جایگاه دوم تا پنجم قرار دارند و همواره گزارشهای بسیاری در خصوص تجاوز، میزان بالای فقر و کشتن کودکان در این کشورها گزارش می شود.

زنان سومالیایی سالها قربانی درگیری در کشور خود بودند و قطحی باعث بدتر شدن این اوضاع نابسامان شده است. اگرچه کمک های بسیاری از سوی جامعه بین الملل به مردم جنوب و مرکز سومالی می شود اما اوضاع افرادی که در اردوگاهها در مرز کنیا و اتیوپی به سر می برند، بسیار تیره است.

تصویر زیر پسر بچه ای را در اردوگاه آوارگان در حومه شهر موگادیشو پایتخت سومالی نشان می دهد که از سوء تغذیه رنج می برد و مادر با در آغوش گرفتن فرزند خود سعی می کند تا به دردهای وی التیام بخشید.

تصویر زیر یک کودک سومالی را در اردوگاه "تاواکال" در "گالکایو" در شمال ایالت "پونتلند" را نشان می دهد که در حال بازی کردن است. درگیریها در جنوب و مرکز سومالی باعث شده تا مردم برای نجات خود متحمل سختی های بسیاری شوند و با فرزندان خود به سوی مناطق شمالی فرار کنند.

تصویر زیر کودکی را نشان می دهد که در اردوگاه "وردیکلی" در شهر موگادیشو پایتخت سومالی مشغول غذا خوردن است.

این تصویر مادری را نشان می دهد که حاضر است خود رنج و مشقت های فراوانی را به امید آسودگی خاطر فرزندش تحمل کند. این مادر در حال حمام کردن فرزندش در اردوگاهی در حومه شهر موگادیشو است که به دلیل نبود آب کافی، غذا و پناهگاه در پی درگیریها میان نیروهای دولتی و شبه نظامیان خود را به این اردوگاه رسانده است.

در این اوضاع نابسامان، زنان و کودکان سومالی متحمل بیشترین فشارهای روانی هستند، زنان که محروم از ساده ترین امکانات بوده بدون حضور همسران خود سختی های زندگی را به دوش می کشند.

این تصویر یک زن و دو فرزندش را نشان می دهد که در اردوگاه پناهندگان در سومالی به سر می برند.

این تصویر پسربچه ای را نشان می دهد که به دلیل گرسنگی و سوء تغذیه در آغوش مادر گریه می کند.

مادر سومالیایی در حال دادن غذا به پسر بچه شش ماهه خود در اردوگاه دجاهلی در شمال شرق کنیا است که از سوء تغذیه رنج می برد. سومالی چهارشنبه گذشته بار دیگر صحنه درگیری شبه نظامیان گروه الشباب وابسته به القاعده و نیروهای دولتی بود و در جریان آن 14 نفر کشته و دهها فرد دیگر زخمی شدند و همین درگیریها باعث شد تا افراد بیشتری در پایتخت سومالی آواره شوند.

با وجود ارسال کمک های بشردوستانه به سومالی هر روز صدها نفر از مردم این کشور جان خود را از دست می دهند و انتظار نمی رود که این بحران در روزهای آتی پایان یابد و از سوی دیگر خطر ابتلا به انواع بیماریهای مسری از جمله وبا، مالاریا و سرخک افزایش یافته است.