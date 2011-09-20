پیشنهادات جدید برای تغییر طرح نظارت بر نمایندگان تصویب نشد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس امروز سه شنبه پیشنهادات وکلای ملت برای ماده یک طرح نظارت بر نمایندگان را مورد بررسی قرار دادند.

پیشنهادات مهدی کوچک زاده، حمید رسایی، علی مطهری، محمد مهدی مفتح و حسن کامران در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

مهدی کوچک زاده و حمید رسایی نمایندگان تهران در پیشنهادات خود خواستار تغییر عنوان طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان به طرح نظارت بر مجلس و رفتار نمایندگان بودند.

محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به عنوان مخالف این پیشنهاد گفت: برخی خواستار نظارت دستگاهی از بیرون مجلس بر مجلس و نمایندگان هستند اما کمیسیون مشترک طرح نظارت مجلس بر امور نمایندگان خواستار تشکیل کمیته ای از درون مجلس برای نظارت بر رفتار نمایندگان بود و در همین راستا طرح نظارت مجلس بر امور نمایندگان را مورد بررسی قرار داد.

وی افزود: کمیسیون اصل 90 طبق آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی موظف به نظارت بر مجلس است.

علی ادیانی راد نماینده مردم قائم شهر به عنوان موافق این پیشنهاد به فرمایشات اخیر رهبر انقلاب در جمع نمایندگان استناد کرد و اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب خواستار نظارت جداگانه ای بر مجلس و بر نمایندگان بودند.

علی لاریجانی رئیس مجلس در واکنش به اظهارات ادیانی راد گفت: شما مرتب از مقام معظم رهبری نقل می کنید اما اگر ایشان نظری داشته باشند به صورت علنی اعلام می کنند.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب خواستار تصویب سازوکار درونی برای نظارت بر رفتار نمایندگان بودند شما نباید مرتب از ایشان نقل کنید زیرا آنچه من فهمیدم از فرمایشات رهبری با آنچه شما می گویید یکسان نیست.

موسی قربانی به عنوان سخنگوی کمیسیون مشترک طرح نظارت بر نمایندگان با اعلام مخالفت کمیسیون با پیشنهاد کوچک زاده گفت: عنوان طرح هر چه باشد ماده یک تا 12 آن اعمال خواهد شد.

نماینده قائنات در مجلس افزود: کمیسیون اصل 90 مسئول نظارت بر مجلس بوده و بررسی شکایات از قوه سه گانه را نیز بر عهده دارد.

این پیشنهاد با مخالفت نمایندگان مجلس به تصویب نرسید.

در ادامه جلسه حسن کامران نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اعلام پیشنهادی خواستار اصلاح ماده یک طرح نظارت بر نمایندگان شد و گفت: طبق ماده یک هیئت نظارت متشکل از 7 نفر است. ما پیشنهاد داریم که این 7 نفر با انتخاب مجلس شورای اسلامی از میان نمایندگان متقاضی واجد صلاحیت که عضو هیئت رئیسه نباشند انتخاب شوند.

وی تاکید کرد: طبق ماده یک طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان 3 نفر از اعضای هیئت نظارت بر نمایندگان از طرف هیئت رئیسه انتخاب می شود.

وی تاکید کرد: باید کمیته ای هم صلاحیت این 7 نفر را بررسی کرده و اموال و دارایی های آنها را اعلام کند.

جعفر قادری نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی به عنوان مخالف این پیشنهاد گفت: پیشنهاد کامران ابهام جدی دارد چون مفهوم واجد صلاحیت را مشخص نکرده است. از طرفی این پیشنهاد مبنی بر اینکه نمایندگانی که تا کنون امتیازی از مجلس نگرفته باشند باید در ترکیب این 7 نفر قرار گیرند دارای ابهام جدی است.

علی اصغر یوسف نژاد نماینده ساری در موافقت با این پیشنهاد اظهار داشت: با تصویب ماده یک طرح نظارت بر نمایندگان اتفاق مهمی که رخ می دهد نظارت هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بر نمایندگان و برخورد سلیقه ای با تخلفات است.

وی با اعتراض به ترکیب هیئت نظارت بر نمایندگان تصریح کرد: چرا فقط باید نمایندگانی از کمیسیون اصل 90 و کمیسیون قضایی عضو این هیئت باشند. ما باید اجازه دهیم هر کدام از نمایندگان از هر کمیسیونی که وقت و توانش را دارند نامزد عضویت در این هیئت شوند.

موسی قربانی سخنگوی کمیسیون مشترک با اعلام مخالفت کمیسیون با این پیشنهاد گفت: طبق ماده یک طرح نظارت مجلس بر نمایندگان یکی از نواب رئیس به انتخاب هیئت رئیسه می توانند عضو هیئت نظارت شود. این فرد سالی یک بار از طرف نمایندگان انتخاب می شود لذا شبهه انتصابی بودن این فرد وارد نیست.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اگر نمایندگان به اصلاح این ماده رای دهند اما به کمیته تایید صلاحیت اعضای هیئت نظارت رای ندهند مشکلات زیادی بوجود می آید لذا بهتر است تبصره ای به این پیشنهاد اضافه شده و صلاحیت نامزدهای هیئت نظارت بر نمایندگان از طریق هیئت رئیسه تشخیص داده شود.

این پیشنهاد نیز با مخالفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسید.

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی ماده یک طرح نظارت بر نمایندگان پیشنهاد علی مطهری نماینده تهران را بررسی کردند.

پیشنهاد علی مطهری این بود که در بند ت ماده یک به جای حضور یک نفر از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی در هیئت نظارت 4 نفر از نمایندگان روحانی به انتخاب مجلس برای عضویت در این هیئت انتخاب شوند.

حمید رسایی نماینده تهران با مخالفت با این پیشنهاد گفت: این پیشنهاد گرچه نوعی عزت و احترام برای روحانیت قائل شده و دفاع از شان ایشان است اما با ابهاماتی مواجه است.

وی افزود: شاید در مجلس در آینده به تعداد 4 نفر روحانی وجود نداشته باشد این پیشنهاد منطقی نیست.

لاریجانی انتقاد رسایی را وارد دانسته و گفت: اگر 4 نفر روحانی در مجلس حضور نداشته باشند باید چه کرد؟

مطهری در پاسخ به لاریجانی گفت: اگر ما واقعا 4 نفر روحانی در مجلس نداشته باشیم در واقع انقلاب از بین رفته است. این احتمال یک به ده هزار است.

لاریجانی به دلیل غیر منطقی بودن پیشنهاد مطهری این پیشنهاد را به رای نگذاشت.

این عملکرد لاریجانی موجب تذکرات پی در پی نمایندگان شد.

رضا عبداللهی نماینده ماهنشان در اعلام تذکری گفت: مجلس باید پیشنهاد آقای مطهری را به رای می گذاشت.

حسینی دولت آبادی نماینده مردم برخوار و میمه در تذکری گفت: مراد از روحانی کسی است که دروس حوزوی را گذرانده باشد برای اجرای این پیشنهاد می توان تبصره ای را اضافه کرد مبنی بر اینکه اگر روحانی در مجلس حضور نداشت افراد غیر روحانی می توانند عضو هیئت نظارت شوند.

نادر قاضی پور نماینده ارومیه نیز در تذکری اظهار داشت: در آینده نیز روحانیون در مجلس حضور خواهند داشت و شما نمی توانید به دلیل این فرض محال پیشنهاد مطهری را به رای نگذارید.

لاریجانی در واکنش به این تذکرات گفت: ما اصل اینکه روحانیون در این هیئت حضور داشته باشد را کاملا قبول داریم اما اگر منطقا در مجلس 4 روحانی حضور نداشته باشد باید چه کرد؟

وی افزود: البته می توان پیشنهاد آقای دولت آبادی را بررسی کرد و تبصره ای به پیشنهاد آقای مطهری اضافه نمود تا در صورتی که روحانی در مجلس حضور نداشت افراد غیر روحانی بتوانند عضو هیئت نظارت شوند.

مطهری نیز با تاکید بر اینکه شبهه ای که رسایی و لاریجانی مطرح کردند از ابتدا نیز وارد نبود اظهار داشت: طبیعتا اگر افراد روحانی در مجلس حضور نداشته باشند غیر روحانیون می توانند عضو این هیئت شوند.

در پایان پیشنهاد علی مطهری به رای نمایندگان مجلس گذاشته شد اما در صحن علنی مجلس به تصویب نرسید.

در ادامه مهدی کوچک زاده نماینده تهران در پیشنهاد دوم خود خواستار جایگزین شدن ماده یک شد.

طبق پیشنهاد کوچک زاده به منظور حفظ شان و منزلت مجلس و نمایندگان، نظارت شورای نگهبان که مرجع تایید صلاحیت نامزدهای نمایندگی است در طول دوره نمایندگی نیز نسبت به نمایندگان استمرار می یابد تا در صورت وقوع رفتار خلاف شئون نمایندگی مراتب توسط شورای نگهبان به منظور اتخاذ تصمیم به مجلس اعلام شود.

کوچک زاده در دفاع از این پیشنهاد با اشاره به اینکه موارد متعددی از تخلفات مجلس از آیین نامه داخلی وجود دارد که به دلیل برخی ملاحظات تا کنون مطرح نشده است، گفت: مثل اینکه مجلس موظف است عملکرد خود در بودجه سالیانه را در کمیسیون برنامه و بودجه بررسی کرده و به اطلاع نمایندگان برساند اما تا کنون چنین گزارشی به نمایندگان نرسیده است.

وی افزود: مجلس در راس امور است برای حفظ شان در راس بودن مجلس امکان نظارت هیچ قوه ای بیرون از مجلس بر قوه مقننه وجود ندارد مگر ولایت فقیه. اما شورای نگهبان به عنوان رابط و واسط ولایت می تواند نظارت مستمر در مجلس داشته باشد.

لاریجانی در توضیح پیشنهاد کوچک زاده گفت: رهبری فرمودند در درون مجلس خودتان سیستم نظارتی داشته باشید، شورای نگهبان نیز نهادی بیرون از مجلس است.

کوچک زاده در واکنش به اظهارات لاریجانی گفت: ما شورای نگهبان را از خود مجلس می دانیم باید این پیشنهاد به رای نمایندگان گذاشته شود.

علی اصغر یوسف نژاد نماینده ساری در مخالفت با این پیشنهاد گفت: این پیشنهاد نوعی دخالت در وظایف شورای نگهبان و قانون اساسی است و ما را از هدف اصلی دور می کند.

موسی قربانی سخنگوی کمیسیون مشترک بررسی طرح نظارت بر نمایندگان نیز با اعلام مخالفت کمیسیون با این پیشنهاد گفت: در فرمایشات مقام معظم رهبری نیز بر نظارت از درون مجلس تاکید شده بود.

وی افزود: در ماده 4 طرح نظارت بر نمایندگان 12 مورد مجازات وجود دارد که تنها یک موردش به شورای نگهبان بر می گردد که بررسی صلاحیت نمایندگان است.

این طرح نیز با مخالفت نمایندگان در صحن علنی مجلس به تصویب نرسید.

به گزارش خبرنگار مهر، کلیات طرح نظارت بر نمایندگان اردیبهشت ماه سال 90 در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده است.

طبق اظهارات محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس این طرح 4 بار مورد بازبینی قرار گرفته و در پایان شهریور ماه سال 90 مجددا برای بررسی جزئیات در صحن علنی مجلس مطرح شده است.

بررسی پیشنهادات نمایندگان بر سر ماده یک این طرح همچنان در صحن علنی مجلس ادامه دارد.

طبق ماده یک طرح نظارت بر نمایندگان به منظور حفظ شان و منزلت نمایندگان و نظارت بر آنها در ابتدای هر دوره مجلس شورای اسلامی و حداکثر 3 ماه پس از انتخابات هیئت رئیسه دائمی، هیئت نظارت که از این پس هیئت نامیده می شود مرکب از افراد زیر برای همان دوره تشکیل می گردد: الف - یکی از نواب رئیس به انتخاب هیئت رئیسه ، ب - یک نفر از اعضای ثابت کمیسیون اصل 90 به انتخاب مجلس ، ت- یک نفر از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی به انتخاب مجلس ، پ - 4 نفر از سایر نمایندگان به انتخاب مجلس.