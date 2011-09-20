به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن عرفان ظهر سه شنبه در مراسم اختتامیه طرح‌های ملی رحمت و توانمندسازی دختران روستایی که در سازمان تبلیغات اسلامی استان قم برگزار شد، با تشریح اصول و آداب معاشرت و همزیستی اظهار داشت: آداب، آرایه‌ها و تزئین روش زندگی است که جزو بنیادهای اساسی زندگی نیست ولی اصول معاشرت و همزیستی جزو پایه‌ها و اساس زندگی کردن است.



وی صداقت را یکی از اصول معاشرت عنوان کرد و گفت: صداقت اصل به وجود آورنده اعتماد است و آن چیزی که زندگی خانواده را رونق می‌بخشد اصل اعتماد است و اعتماد با صداقت به وجود می‌آید.



این استاد اخلاق گفت: صداقت سه قلمرو دارد که شامل صداقت در گفتار، حالی و عملی است.



وی یکی دیگر از اصول معاشرت و همزیستی را اصل رحمت دانست و افزود: تمام ارتباطات داخلی ما باید بر اساس اصل رحمت،‌ رافت و محبت باشد.



عرفان با بیان اینکه یکی دیگر از اصول همزیستی اصل خوشگفتاری است بیان داشت: یکی از عوامل خشونت در جامعه بدگفتاری است و اصل خشونت در رفتار نشات گرفته از خشونت در رفتار است.



وی گفت: اگر بخواهیم رفتار و اخلاق در خانواده زیبا شود، یکی از اصولش زیباسازی در گفتار است چراکه محبت و گفتار نیک از اصول مهم تربیتی است که زندگی انسان را متحول و دگرگون می‌کند.



عرفان به اهمیت اصل تکریم اشاره کرد و افزود: در دین اسلام اجازه تحقیر به هیچ کسی داده نشده است.