به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن عرفان ظهر سه شنبه در مراسم اختتامیه طرحهای ملی رحمت و توانمندسازی دختران روستایی که در سازمان تبلیغات اسلامی استان قم برگزار شد، با تشریح اصول و آداب معاشرت و همزیستی اظهار داشت: آداب، آرایهها و تزئین روش زندگی است که جزو بنیادهای اساسی زندگی نیست ولی اصول معاشرت و همزیستی جزو پایهها و اساس زندگی کردن است.
وی صداقت را یکی از اصول معاشرت عنوان کرد و گفت: صداقت اصل به وجود آورنده اعتماد است و آن چیزی که زندگی خانواده را رونق میبخشد اصل اعتماد است و اعتماد با صداقت به وجود میآید.
این استاد اخلاق گفت: صداقت سه قلمرو دارد که شامل صداقت در گفتار، حالی و عملی است.
وی یکی دیگر از اصول معاشرت و همزیستی را اصل رحمت دانست و افزود: تمام ارتباطات داخلی ما باید بر اساس اصل رحمت، رافت و محبت باشد.
عرفان با بیان اینکه یکی دیگر از اصول همزیستی اصل خوشگفتاری است بیان داشت: یکی از عوامل خشونت در جامعه بدگفتاری است و اصل خشونت در رفتار نشات گرفته از خشونت در رفتار است.
وی گفت: اگر بخواهیم رفتار و اخلاق در خانواده زیبا شود، یکی از اصولش زیباسازی در گفتار است چراکه محبت و گفتار نیک از اصول مهم تربیتی است که زندگی انسان را متحول و دگرگون میکند.
عرفان به اهمیت اصل تکریم اشاره کرد و افزود: در دین اسلام اجازه تحقیر به هیچ کسی داده نشده است.
قم - خبرگزاری مهر: یکی از اساتید اخلاق بر لزوم پایبندی خانوادهها به اصول معاشرت و همزیستی تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن عرفان ظهر سه شنبه در مراسم اختتامیه طرحهای ملی رحمت و توانمندسازی دختران روستایی که در سازمان تبلیغات اسلامی استان قم برگزار شد، با تشریح اصول و آداب معاشرت و همزیستی اظهار داشت: آداب، آرایهها و تزئین روش زندگی است که جزو بنیادهای اساسی زندگی نیست ولی اصول معاشرت و همزیستی جزو پایهها و اساس زندگی کردن است.
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